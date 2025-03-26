印度推半導體計畫 與台灣簽高教交流MOU

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（中央社記者李晉緯新德里26日專電）在印度政府發展新的半導體計畫之際，印度大學協會今天與台灣的高教基金會簽署合作備忘錄（MOU）。協會會長斯里帕納認為，這類MOU將受到高度重視，有助雙方深化合作。

2025台灣-印度大學校長論壇（India-Taiwan President's Forum 2025）今天在印度德里地區進行，活動吸引近70位兩國大學的校長、國際事務主管參加。財團法人高等教育國際合作基金會也在論壇正式開始前，與印度大學協會（Association of Indian Universities, AIU）簽署MOU，希望全力促進台灣與印度間的高等教育交流。

駐印度代表葛葆萱今天在現場見證雙方簽署MOU，他在致詞時提到，今年是台灣和印度互設代表處30週年，兩國這段期間不斷深化教育的連結，過去10年已有超過500名印度學生獲得台灣政府的獎學金赴台灣求學。

AIU會長斯里帕納（Vinay Kumar Pathak）在論壇結束後接受中央社記者訪問，他說：「今天對台灣和印度來說，都是歷史性的一天，台灣的發展模式，一直是印度嚮往的模式，尤其印度在推動新的半導體計畫之際，這類MOU將受到高度重視，也有助於我們進一步合作。」

斯里帕納表示，印度學生對台灣的大學充滿興趣，大家都希望赴台灣求學，「我認為這次簽署MOU，以及深化大學間合作的模式，將會帶來十分豐碩的果實。」

葛葆萱在活動後告訴中央社記者，這次台灣有十餘所大學到印度來參加亞太教育者年會（APAIE），希望和印度的大學交流合作，看得出台灣和印度的各種交流中，教育是非常重要的一塊。

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葛葆萱提到，在今天的兩國大學校長論壇中，雙方共有40餘所大學的代表來參加，大家利用這個機會針對半導體、永續發展兩個議題學術交流，希望透過合作讓彼此更相互了解，也更清楚未來可以合作的方向，進而促進更多交流合作、產業發展的機會。

高教國際合作基金會董事長吳正己指出，印度優秀的理工人才很多，而台灣在半導體、資迅及通訊、生物科技等多個領域有卓越發展，因此印度一直是台灣加強教育合作的重點國家。期待透過產學合作、學術交流，達到共培人才、互利互榮的目標。（編輯：韋樞）1140326

財團法人高等教育國際合作基金會與印度大學協會（AIU）簽署合作備忘錄，希望全力促進台印間高等教育交流。圖為AIU會長斯里帕納（右2）、高教基金會董事長吳正己（中）、駐印度代表葛葆萱（左2）、駐印度代表處教育組組長陳立穎（左1）。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月26日

台灣高等教育界代表們到印度，參加2025台灣-印度大學校長論壇。圖前排左4為高教基金會董事長吳克己、圖前排左1為高教基金會執行長林子斌。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月26日

2025台灣-印度大學校長論壇在印度德里地區進行，活動吸引近70位兩國大學的校長、國際事務主管參加。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月26日