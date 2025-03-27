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宏碁AI數位列車開進北捷 即時偵測異常狀況

2025/3/27 11:19（3/27 14:24 更新）
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電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作打造全台首輛人工智慧（AI）數位列車，27日首度亮相，車廂內設置裸視3D螢幕，將數位內容轉換為3D立體影像，乘客無需配戴特殊眼鏡即可觀看。中央社記者吳家豪攝 114年3月27日
電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作打造全台首輛人工智慧（AI）數位列車，27日首度亮相，車廂內設置裸視3D螢幕，將數位內容轉換為3D立體影像，乘客無需配戴特殊眼鏡即可觀看。中央社記者吳家豪攝 114年3月27日
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（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作打造全台首輛人工智慧（AI）數位列車，今天首度公開亮相，透過宏碁智慧安全快捷通報平台，可進行異常行為偵測、擁擠程度監控等，並結合裸視3D廣告體驗及大眾運輸廣告投放系統，率先導入淡水線。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，宏碁與北捷花費約一年時間建置AI數位列車，把AI融入日常生活，提供多元化的智慧解決方案，未來宏碁在台灣會持續擴展AI應用，並與政府及企業合作。

今天亮相的AI數位列車由6節車廂組成，整部列車搭載108面橫式螢幕與72面直式螢幕，將車廂內空間全面數位化，在頭、尾車廂各有1面裸視3D螢幕。

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AI數位列車搭載宏碁智慧安全快捷通報平台（AI安捷通），整合宏碁AI演算法與輝達（NVIDIA）邊緣運算裝置，可即時偵測旅客的異常移動、對峙衝突等狀況，並將事件畫面同步顯示於駕駛室，確保及時掌握異常狀況。

宏碁指出，未來有機會透過邊緣運算技術提供更多功能，例如「一秒清車偵測」AI模型，提升捷運收班效率；以及導入「AI環境音剖析功能」，透過AI區分旅客尖叫音頻，偵測潛在突發狀況。（編輯：林家嫻）1140327

#AI
#宏碁
#台北捷運公司
電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作，27日在台北捷運象山站舉行首部AI數位列車啟航記者會，車廂引進裸視3D螢幕，打造更具沉浸感的互動體驗。中央社記者張皓安攝 114年3月27日
電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作，27日在台北捷運象山站舉行首部AI數位列車啟航記者會，車廂引進裸視3D螢幕，打造更具沉浸感的互動體驗。中央社記者張皓安攝 114年3月27日
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