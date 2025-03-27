突破觀光困境 恆春半島業者寄望國際數位遊牧者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）近年國旅低迷，為突破恆春半島觀光困境，屏東地方創生團體「火箭人實驗室」看向數位遊牧族群市場；希望改變既有觀光模式、延長旅客停留時間，6月將推出整合式平台。

「火箭人實驗室」長期在恆春半島發展藝文、推廣戶外活動與遊程，2023年起與國發會、屏東縣政府勞動暨青年發展處共同打造「半島花花生活節」，集結恆春半島超過100個業者、餐廳、民宿、音樂人與藝術家，盼改變地方產業生態，轉型為多元旅遊新形象。台灣今年1月正式發行數位遊牧簽證，「火箭人實驗室」也看向這波熱潮，著手規劃數位遊牧整合式平台，昨天向在地業者說明。

火箭人實驗室創辦人張彥頡告訴中央社記者，數位遊牧族群偏好島嶼與海洋地區，恆春半島具備這些優勢，因此如何與中央政策對接，將是未來發展關鍵；推動主要聚焦4大類別，分別為工作空間、旅宿、遊程，以及在地交流活動等數位遊牧族群重視元素；6月中將正式發表整合平台，讓外國人有單一入口可選擇需要服務。

張彥頡指出，恆春不缺旅宿業者，但需要內容讓旅客停留，因此遊程業者將是4大類別中優先合作業者，首批將選出10個代表性遊程；數位遊牧族群大多獨立、攜伴人數不多，希望1至2人即可成團，深度體驗在地特色。

針對推動挑戰，張彥頡說，較困難部分仍是媒體聲量，恆春半島在國旅無優勢，國際間知名度也有限，因此如何提升媒體聲量，觸及更多數位遊牧族群，將是重要課題；恆春半島業者是否準備好接待長駐型國際遊客也將是挑戰，特別是在外語方面。

台灣數位遊牧者協會理事長徐愷表示，數位遊牧者平均停留一地28至90天，可帶動當地經濟、穩定旅宿業收益，以泰國清邁、印尼峇里島為例，旅宿業者淡季入住率維持在70%，目前全球約有3500萬名數位遊牧者，已有近70個國家推出相關簽證吸引這批長住旅客；國發會選定台南、台東作為數位遊牧示範縣市，分別是看中歷史與自然山水，恆春坐擁此二優勢，惟須解決距離劣勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

昨晚說明會，共有20多名參與者，現場透過舉手調查發現，其中包含5名旅宿業者、3名遊程業者、2名餐飲業者及1名寵物食品業者。恆春德和里星空導覽業者衛文傑表示，10年前因看準恆春夜間活動選擇有限，從香港移居台灣發展遊程，不過2019年適逢香港反送中事件，導致港客流失，COVID-19疫情後國門開放，台、港旅客又紛紛轉往日本，讓他的導覽業務從全盛時期每月百人銳減至20人以下，因此對潛力客源數位遊牧族群很感興趣。

業者台灣潛水表示，恆春半島海洋資源長年吸引不少國際旅客，自家教練及場地設備都已與國際接軌，但恆春缺乏一個廊道式、系統化觀光管理機制，相比泰國、菲律賓等地提供完整包車與旅遊資訊，台灣提供外國旅客交通與旅遊資訊上仍有不足，影響旅客前往恆春意願；期待透過整合式平台，提升恆春在國際市場能見度。（編輯：陳仁華）1140327

台灣數位遊牧者協會理事長徐愷（站者，後右），向恆春在地業者介紹數位遊牧相關產業資訊，以及國發會推動情形。中央社記者黃郁菁攝 114年3月27日