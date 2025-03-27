星宇Snoopy主題航班 5/28新系列登場

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（中央社記者余曉涵台北27日電）星宇航空今天宣布，Snoopy主題航班將於5月28日至12月31日推出全新系列，包含登機證、行李吊牌等，都將換上Snoopy星際漫遊主題。

星宇航空發布新聞稿表示，Snoopy今年適逢75歲生日，星宇航空擔綱Snoopy 75週年航空合作夥伴，再度攜手合作，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。

星宇航空指出，全新的聯名主題將以Snoopy is Shooting for the Stars為理念，讓Snoopy戴上太空人頭盔、躍入星河。

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星宇航空指出，今年全新系列以宇宙藍及星光金為主要色調，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等10多項備品都將換上新設計，其中登機證一口氣推出4款，要讓旅客從拿到登機證起，就踏入Snoopy的世界。

另外，星宇航空說，9月起針對12歲以下兒童，將有Snoopy造型收心禮包，限量3萬份，要讓小朋友搭機不無聊。（編輯：管中維）1140327