台科大四技申請報名新高 工程學士班2183人最多

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（中央社記者許秩維台北27日電）台科大114學年四技申請入學第1階段篩選結果今天出爐，1萬774名考生報名創新高，通過篩選率24.08%，以工程學士班2183人報名最多，資管系通過篩選率11.3%最低。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，主要招收高中生的四技申請入學於今天公告第1階段篩選結果，台科大有1萬774名考生報名，人數比去年增加2357人，成長近3成，同時也是歷年新高。

觀察報名情況，台科大教務處提到，以工程學士班2183人報名最多，其次為工業管理系1771人，今年新增的資通科技國際學士學位學程也吸引624人報名；競爭最激烈的為資訊管理系，通過篩選率僅11.3%，其次為工程學士班（12.5%）、資訊工程系（13.9%）。

台科大教務長陳素芬表示，今年工程學院共招收49人，吸引2183人報考，錄取率僅2.24%，非常熱門，而台科大有實作能力強的技高生、學科能力強的普高生、以及來自世界各地的國際生，加上產業連結度高、學生受企業歡迎，學生還可共享台大、台師大的課程和社團等資源，也是吸引高中生大幅報考的原因之一。

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台科大教務處提醒，通過1階篩選的考生，仍須參加第2階段甄試，台科大各系2階僅辦理「學習歷程備審資料審查」，沒有面試，考生可於5月1日至5日辦理2階網路報名，並參照備審資料指引網站，來準備學習歷程備審資料上傳。

為吸引優秀學生，並提供清寒學生更多資源，台科大也提供獎學金，一般生學測4科組合級分為前2%者，新生可領第1期40萬獎學金，入學後維持學科成績，每期續發10萬元獎學金，最高可達70萬；清寒生4科組合級分為前5%者，可領到累計最高70萬獎學金。（編輯：陳政偉）1140327