清明連假省道車潮掃墓及觀光為主 易塞時段出爐

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（中央社記者余曉涵台北31日電）清明連假即將到來，交通部公路局預估旅次以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，易壅塞路段包含台9線蘇花路廊、台9線南迴公路等。

今年清明節連續假期4月3日起展開，公路局今天發布新聞稿，建議民眾可蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局指出，預計掃墓祭祖車潮將集中於4月3日至4月4日上午，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日湧現，返回工作地車潮則預估從4月5日下午至4月6日陸續出現。

公路局表示，壅塞路段及時段包含台9線蘇花路廊，南下4月3日凌晨3時到下午5時，及4月4日上午8時到中午10時；北上4月5日下午2時到晚間7時，及4月6日下午1時到下午4時。

台9線南迴公路，屏東往台東方向4月3日到4日上午10時到中午12時；台東往屏東方向4月5日下午4時到晚間7時。

台1線水底寮至楓港路段，南下4月3日上午10時到下午3時；北上4月5日下午3時到晚間9時。

台61線鳳鼻至香山路段，南下4月2日晚間6時到晚間8時、4月3日上午7時到下午1時及4月4日上午10時到下午2時；北上4月5日下午2時到晚間8時及4月6日下午4時到晚間6時。

台61線竹南路段（含玄寶大橋），南下4月3日上午8時到下午1時及4月4日上午10時到中午12時；北上4月5日下午3時到晚間9時及4月6日下午3時到晚間7時。

台61線中彰大橋改建路段，南下4月2日下午3時到晚間8時、4月3日上午8時到晚間6時及4月4日上午9到下午2時；北上4月3日下午4時到晚間7時、4月4日下午3時到晚間7時、4月5日下午2時到晚間8時及4月6日下午2時到晚間6時。

公路局表示，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間每日皆有壅塞情形，已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

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此外，公路局表示，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。（編輯：管中維）1140331