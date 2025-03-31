六都托育制度體檢 保母低薪、公幼延托時間不完整

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）完善托育政策能讓雙薪家庭安心生養，民團今天指出，六都保母低薪及高齡問題嚴重，且公幼延托服務雖然開辦率高，但時間不完整，甚至有家長一年仍須請假28天才能安心送托。

台灣新生兒連9年負成長，民眾不願意生養，除了經濟因素外，托育服務完不完善也是考量之一，若無強力後援，生兒育女恐影響職涯發展，降低民眾生育意願。

在台灣有生兒育女的家庭多數為雙薪家庭，又以六都數量最多，托育及就業政策催生聯盟今天召開記者，公布六都托育制度期中體檢報告，直指六都托育政策出現3大問題亟需解決，包含保母低薪、保母人力老化以及公幼時間不完整。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，六都的保母有嚴重的低薪化問題，比對保母薪資及當地其他受僱勞動者的薪資會發現，保母加薪幅度低，絕大多數的六都保母每年加薪只有新台幣333元，遠低於其他產業工作者，其中又以台北及台南問題最嚴重，相差1301元及1071元。

其次，王兆慶說，保母高齡化問題也很嚴重，50歲以上的占比攀升，六都如今50歲以上保母占比都已經超過6成，其中，台北市更高達7成8，新北市則是7成1。

王兆慶示警，當整個保母行業都處在高齡化狀態時，未來面臨保母大退休潮，居家保母就可能雪崩式退場，屆時家長要找0歲至2歲托育可能只剩下機構，這是非常不樂見的情況。

為了讓公幼家長安心送托，教育部編列經費鼓勵各縣市公幼開辦平日及寒暑假延托服務，但王兆慶指出，六都公延托服務涵蓋率非常漂亮，甚至有達到100%，但「魔鬼藏在細節裡」，許多公幼開辦的天數相當不足，對雙薪家庭來說，根本是看得到吃不到。

王兆慶舉例，以落差最大的桃園市為例，2023年寒假、暑假家長需要的工作日總計有53天，但是桃園市公幼提供服務的天數中位數卻只有25天，落差相減可知，家長若要送小孩至公幼，每一年就必須要請假28天。

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王兆慶也提到，檢視六都公幼今年2月的寒假服務時間，也可發現即使有服務日，服務時間卻可能只到下午4時，沒辦法無法完整托育到晚上6時，其中桃園市高達74%公幼寒假服務只到下午4時，對家長來說，真的很難因應。

托育及就業政策催生聯盟指出，保母低薪問題造成保母新手不願進這行業，地方政府應參照其他行業的薪資漲幅，定期給予保母合理調薪，並招募新血投入在宅保母業，六都地方政府也應盡力把公幼的時間缺口補好補滿，否則白白浪費了公共化教保服務的優質人力與空間資源。（編輯：管中維）1140331