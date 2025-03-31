加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震救援工作複雜 長年內戰、軍政府紀錄不良加劇苦難
首頁 / 生活

聯合航空7月增高雄航線 AIT高雄分處：台美緊密交流

2025/3/31 17:33（3/31 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國在台協會高雄分處團隊近日與美國聯合航空人員會面。美國在台協會高雄分處31日表示，美國聯合航空計畫從7月起營運高雄航線。（美國在台協會高雄分處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月31日
美國在台協會高雄分處團隊近日與美國聯合航空人員會面。美國在台協會高雄分處31日表示，美國聯合航空計畫從7月起營運高雄航線。（美國在台協會高雄分處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）美國在台協會高雄分處今天表示，美國聯合航空計劃從7月起營運高雄航線，這將是20多年來首次有美國航空公司在高雄機場設點，展現台美之間越來越緊密的經貿聯繫與人民之間的交流。

美國在台協會高雄分處今天臉書（Facebook）發文表示，美國航空公司即將在高雄啟航，高雄分處團隊很高興最近與美國聯合航空的朋友見面，並聽到他們計劃從7月開始營運高雄航線的好消息。

美國在台協會高雄分處表示，這將是20多年來首次有美國航空公司在高雄機場設點，展現出台美之間越來越緊密的經貿聯繫與人民之間的交流。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國聯合航空去年即曾宣布此一消息，自今年7月新增從高雄飛日本東京成田機場的新航線，為高雄及更多台灣南部旅客提供更便利的中轉赴美搭機選擇。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀曾向媒體表示，聯合航空7月起將推出高雄到成田的每天航班銜接美國各大據點。此外，從2024到今年已陸續開闢多條台灣到美國新航線，爆炸式成長運能勢必為台美旅遊奠定堅實基礎。（編輯：孫承武）1140331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：