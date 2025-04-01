高科大AI金融科技中心全英文營隊 結合綠能科技

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄科技大學AI金融科技中心日前推出「2025國際英語及STEAM科學」冬令營，全英文結合STEAM跨領域教育，22名學員動手操作太陽能車，探索科學實驗，6月將推出兩梯次夏令營。

AI金融科技中心新聞稿指出，冬令營以全英文環境結合STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育為核心，強調STEAM跨領域學習，將理論應用於實務，吸引高雄與台南地區、年齡11歲至25歲的22名學員參與。

中心主任林萍珍指出，校內阿波羅太陽能車是活動亮點，讓學員深入了解綠能科技。高科大AI金融科技中心與Winning School、Meta STEAM以及國際發明學會的合作，小班制教學確保每位學員獲得充分指導。

林萍珍強調，STEAM是未來趨勢，活動也希望能培養自理能力與獨立精神，7天課程中，學員不僅提升英語聽說讀寫能力，還透過科學實作與理論教學，體驗類似大學生活的學習模式。

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一名高中生學員分享表示，課程涵蓋英文口說、科學實驗與太陽能車試乘，既有趣又實用，老師的貼心照顧也令人感動。另名學員則表示，外師多元口音的教學增強聽力能力，有助未來出國留學的計畫。

AI金融科技中心自2018年成立以來，整合學術與產業資源，培育專業人才，得益於冬令營成功，將於6月30日起推出2梯次夏令營，每梯次30人，計畫擴大招收國際生，4月中旬將舉辦線上說明會。（編輯：陳清芳）1140401