百花盛開小心花粉熱 醫師籲有過敏病史做好防護

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（中央社記者鄭維真彰化縣2日電）近期季節轉換、百花盛開，但「花粉熱」過敏就醫患者不少，員榮醫院醫師今天呼籲，有過敏病史要做好防護措施，避免接觸過敏原，或返家立即換衣物。

員榮醫院醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲透過新聞稿指出，花粉熱發生原因是有過敏體質的人，接觸到花粉等過敏原，黏膜產生反應，引發眼睛癢、眼睛結膜充血、鼻腔搔癢、打噴嚏、鼻塞等症狀，部分患者會出現皮膚發癢、氣喘。

一名患者最近因打噴嚏、氣喘就醫，他表示，多年前赴日本賞櫻，突然眼睛發癢、打噴嚏，嚴重到去醫院打過敏針；隔年出國賞花又出現症狀，才知道自己對花粉過敏。他因從事攝影工作偶爾被要求拍花，只好戴護目鏡及2層口罩保護自己。

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涂川洲說，花粉熱好發於季節轉換之際，尤其是春季百花盛開時節，病程可能持續約2週，提醒患者應避免接觸過敏原，若要賞花可戴口罩及太陽眼鏡，花粉濃度高的時節應減少戶外活動或回家立即更換衣物、洗臉沖澡，並在室內使用空氣清淨機。

醫師表示，醫療院所可提供過敏原檢測、抗過敏藥物治療及免疫療法，幫助花粉過敏患者改善體質，減少過敏反應頻率與嚴重程度。此外，嚴重者可在醫師評估下接受減敏治療，以提升生活品質。（編輯：郭諭儒）1140402