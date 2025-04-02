加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
1歲男童染腸病毒亡 克沙奇B5型時隔10年再奪命
首頁 / 生活

百花盛開小心花粉熱 醫師籲有過敏病史做好防護

2025/4/2 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣2日電）近期季節轉換、百花盛開，但「花粉熱」過敏就醫患者不少，員榮醫院醫師今天呼籲，有過敏病史要做好防護措施，避免接觸過敏原，或返家立即換衣物。

員榮醫院醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲透過新聞稿指出，花粉熱發生原因是有過敏體質的人，接觸到花粉等過敏原，黏膜產生反應，引發眼睛癢、眼睛結膜充血、鼻腔搔癢、打噴嚏、鼻塞等症狀，部分患者會出現皮膚發癢、氣喘。

一名患者最近因打噴嚏、氣喘就醫，他表示，多年前赴日本賞櫻，突然眼睛發癢、打噴嚏，嚴重到去醫院打過敏針；隔年出國賞花又出現症狀，才知道自己對花粉過敏。他因從事攝影工作偶爾被要求拍花，只好戴護目鏡及2層口罩保護自己。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

涂川洲說，花粉熱好發於季節轉換之際，尤其是春季百花盛開時節，病程可能持續約2週，提醒患者應避免接觸過敏原，若要賞花可戴口罩及太陽眼鏡，花粉濃度高的時節應減少戶外活動或回家立即更換衣物、洗臉沖澡，並在室內使用空氣清淨機。

醫師表示，醫療院所可提供過敏原檢測、抗過敏藥物治療及免疫療法，幫助花粉過敏患者改善體質，減少過敏反應頻率與嚴重程度。此外，嚴重者可在醫師評估下接受減敏治療，以提升生活品質。（編輯：郭諭儒）1140402

#日本
#氣喘
#員榮醫院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：