清明節連假 公路局推東部疏運限定優惠

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）清明節連假公路局疏運措施，在東部推出「在地有腳」租車優惠，及持住宿憑證享東部國道客運免費或折價；同時配合火車接駁玉長公路客運加開班次。

公路局台東監理站股長朱屏溱今天告訴中央社記者，清明連假即將來臨，為了讓民眾返鄉祭祖或出遊更加便利，交通部推出客運票價優惠、客運業者提供加開班次服務，協助民眾輕鬆出行，讓行程無後顧之憂。

他說，從3日至6日特別推出宜花東限定優惠，提供兩項優惠擇一使用，第1「在地有腳活動租車優惠」，持東部國道客運票證，宜花東指定業者享租車優惠，再持租車憑證與客運去回程票根或購票證明，即享回程車票優惠（租汽車者折新台幣200元、機車100元）。

第2，持東部合法旅宿業住宿憑證及台灣好行套票，享東部指定國道客運路線4人同行1人免費，回程再享票價折抵200元。

朱屏溱表示，另台東監理站協調興東汽車客運股份有限公司「8181玉里一寧埔一成功（經玉長公路）」路線公車，配合台鐵公司加開4班車。

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加開4班車，分別為2日增開晚上6時30分台東成功往花蓮玉里班次，配合抵達「玉里」火車站的台鐵自強445車次及447車次（北上）對號車轉乘；3日增開凌晨3時50分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5270車次（南下）對號車接駁。

6日增開深夜11時30分成功往玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5269車次（北上）對號車轉乘；7日增開中午12時40分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號410車次及472次 （南下）對號車接駁。（編輯：李淑華）1140402