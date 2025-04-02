清明國道疏運 陳世凱：3日、5日南北向高峰期

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（中央社記者王鴻國新北2日電）交通部長陳世凱今天下午視察清明連續假期國道交通疏運情形並表示，預估南下及北上高峰期分別落在3日、5日，呼籲民眾行車時避開壅塞的時間或路段。

陳世凱今天下午到高速公路局北區交控中心視察清明連續假期國道疏運情形，以及慰問值勤人員辛勞。

他接受媒體聯訪時表示，高公局對於疏運已做了充分的準備，包含匝道儀控及高乘載管制。此外，高公局也準備了充足的量能進行事故排除，可以大幅的縮減事故造成壅塞的時間。

他表示，預估國道南下的車潮高峰期會落在4月3日，北上車潮高峰期為4月5日，希望民眾能避開可能擁塞的時間或是路段。同時也民眾可多加使用「1968」APP，以了解更詳細的交通訊息。

交通部表示，今年清明節連假，國道循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，及連假期間採單一收費，每日0至5時全線暫停收費等措施。

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交通部籲國道用路人避開壅塞的時間或路段，建議南向用路人4月3日、4日早上5時前或中午12時以後出發，中部地區北向用路人4月5日、6日中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

至於國道5號，交通部建議4月3日、4日南向用路人上午5時前或下午5時後出發，4月5日、6日北向用路人早上9時前出發。（編輯：林恕暉）1140402