清明連假首日新北部分路段壅塞 市府監控及疏導

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北3日電）新北市政府今天表示，國道3號北上接國5上午一度回堵10公里，國3南下汐止段也塞。受國5石碇、坪林南下匝道封閉管制影響，台9線、106乙等替代道路壅塞，已全力疏導。

清明連假首日，新北市長侯友宜上午至交通局交通戰情室，聽取即時交通路況，並與各主要墓區服務站視訊連線，瞭解交通疏導與第一線掃墓服務情形。

侯友宜說，依據交通流量監控，地區道路部分，五股區孝義路掃墓人潮多比較塞；國道路況部分，國3接國5的北上路段，一度回堵10公里。國3南下汐止路段也塞，這是祭祀與觀光車潮。

警察局交通大隊長謝明杰表示，今天受到國5石碇、坪林南下匝道封閉管制影響，造成台9線、106乙等周邊替代道路壅塞。至於三峽、五股、新店、淡水區、北海岸等墓區，各警分局全力疏導與管制車輛。

交通部高速公路局交管組科長張耿宗回覆中央社詢問時表示，新北部分路段往國道5號車流量較大，由於有高乘載管制，其他路段目前大致正常。

新北交通警察大隊表示，預計今天下午各風景區將湧現出遊的車潮，已經安排交通勤務疏導。

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侯友宜說，今天各除指示交通局、警察局及民政局等相關單位加強部署，也籲請市民掃墓多利用大眾運輸及接駁專車。市府於納骨塔、公墓主要路口，設59個交通管制點、38條免費接駁專車路線。

市府交通局長鍾鳴時表示，交通戰情室將嚴密監控，並與高公局交控中心保持密切聯繫，以機動調整匝道儀控管制秒數。「新北交通即時資訊網」提供最新、最即時的路況。（編輯：李錫璋）1140403