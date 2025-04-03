快2歲不會說話天天躺床看電視 早療助力成長

（中央社記者陳婕翎台北3日電）1歲11個月大的孩童小A（化名），父母離異，曾祖母年事已高，抱不動小孩，小A幾乎都在嬰兒床陪看電視，只能說單詞，走路不穩，被社工通報發展遲緩，幸好早療助力已追上同齡孩子。

小A是去年9月被通報有發緩問題，第一社福承辦的信義南港早療資源中心開始介入，提供到宅的早療服務。社工發現，曾祖母照顧自己都有些困難，小A才會被迫在小小年紀提前體驗退休躺平生活。從不出門的小A，首次來到戶外，看到冬天的風吹動樹葉居然被嚇哭。

對孩子認知發展而言，環境探索有很大助益，還好小A及早被發現，早療可以及時進入他們家，才3個月的時間，小A的發展已經完全符合他的年齡，4個月之後，在審慎評估下，雖然小A從早療服務畢業，但每週固定時間仍會有人去看顧小A，給予所需要環境刺激，讓發展持續符合年齡。

在台灣像小A的孩子其實不在少數，據內政部統計，民國113年新生兒人數為13萬4856人，較112年少715人，且低於111年的13萬8000人，嬰幼兒出生率已連續3年下降。根據聯合國世界衛生組織統計，嬰幼兒發展遲緩的發生率為6至8%，這個比例並不會因出生人數變少而降低。

透過 Google News 追蹤中央社

兒童節不只是放假日，更是關注遲緩兒童發展好時機，第一社福基金會執行長張菁倫近日透過新聞稿表示，雖幼兒發展篩檢觀念逐漸普及，托嬰中心和幼兒園工作人員會主動注意孩子發展，一經發現幾乎都會通報，但還是有部分幼兒受家庭因素影響，與外界接觸少，沒被發現發展遲緩問題。

即便孩子被發現有發緩問題，也可能因家住偏遠出行不易，或家庭其他因素，導致沒有接受早療服務，張菁倫說，這對孩子的未來發展會有極大影響，希望不要漏接任何孩子，盼早療去除孩子成長路上「發展遲緩」的小石子，讓他們未來依舊能大有可為。（編輯：陳政偉）1140403