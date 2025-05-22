肝基會溫柔健檢 為心智障礙者築保肝防護牆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）健檢是多數人的生活例行項目，但對心智障礙的「童心寶貝」卻充滿挑戰。肝基會今天舉行免費肝病檢查，用耐心與溫柔接住童心寶貝對腹部超音波與抽血的害怕，築起保肝防護牆。

肝病防治學術基金會攜手林堉璘宏泰教育基金會善款，在今天、29日接連2週於肝病健康中心，為第一社會福利基金會年滿30歲以上的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查、癌症指數檢查，並加做腹部超音波檢查。

「童心寶貝」，是第一社會福利基金會對心智障礙服務使用者的暱稱。 第一社會福利基金會執行長張菁倫在記者會上說，健康檢查每年只有1次，對童心寶貝來說，每次健檢就像「過去從沒來遇過」，因為童心寶貝認知跟表達能力受限，容易產生害怕的情緒。

張菁倫說，這次參加肝病防治學術基金會的免費檢查活動，要挑戰童心寶貝真的從來沒試過的超音波檢查，事前在各中心也透過預先告知、檢查項目演練，讓童心寶貝熟悉檢查動作、檢查機器觸感；專場健檢團隊不用有診間外面還有很多病人等候的心理壓力，可耐心與童心寶貝互動。

張菁倫表示，相信有一次好的健康檢查經驗，家長會更願意帶著童心寶貝定期肝病篩檢，將持續致力於守護心智障礙者健康，不論是童心寶貝或家長，有好的身體才能減輕家庭負擔、才能有能量可以走下去，期盼有更多心智障礙者有機會肝病篩檢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

肝基會總執行長楊培銘說，肝基會曾於10年前開始，為全台灣各地，燒燙傷、聽障、脊隨損傷、顏面損傷及視障朋友們做免費的肝病檢查，發現脂肪肝人數偏多。童心寶貝做健康檢查相當困難，甚至從未做過腹部超音波檢查，未來研擬擴大與更多服務弱勢族群對象，落實肝病防治。

楊培銘表示，研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌風險。這次與林堉璘宏泰教育基金會、第一社會福利基金會合作，免費肝病篩檢1次預計約40人受惠，藉由保肝活動及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨前建立防護。（編輯：方沛清）1140522