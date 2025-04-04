清明吃潤餅 南市府推出市場攻略追尋坊間美味

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（中央社記者張榮祥台南4日電）潤餅（春捲）是清明節應景食物，甚至掃墓祭祖也會上桌；台南市政府今年推出「市場潤餅攻略」，彙集全市32處市場77家潤餅，讓饕客得以追尋坊間傳統美味。

南市府經濟發展局市場處今年推出的「市場潤餅攻略」，涵蓋排隊名氣店家東菜市及鴨母寮「阿真春捲」、保安市場「保安春捲（陳）」、麻豆市五市場「潤餅王」等。

另外，虎尾寮市場「11攤素食自助餐」、安平市場「方媽媽素食」、六甲市場「玉美清粥小菜」等，也供應素食潤餅；東菜市「蘇家鱔魚」更推出清明限定烏魚子潤餅。

至於清明為何吃潤餅，據傳源自於寒食節，官方規定百姓禁火、禁炊、吃冷食，又因寒食節接近清明期間，繼而演變成清明吃潤餅的習俗。

一般來說，坊間大約於清明節前1週販售潤餅皮，再以潤餅皮包豆芽菜、紅蘿蔔、筍絲、豆乾絲、肉絲、香菜等食材，裹上花生糖粉，就成了美味可口的潤餅，色香味俱全。

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此外，因應素食文化興起，市場處也推出「市場素食地圖」，彙集24處市場31家特色素食攤商，包含山上市場「蘇小兵手作粉漿蛋餅」、鴨母寮市場「三津製麵」等。

經發局表示，台南公有零售市場是生鮮食材寶庫，也隱藏許多美味素食和潤餅，從傳統豆菜麵、碗粿、菜粽、養生八寶粽到口感豐富的潤餅，應有盡有，已成台南飲食文化縮影。（編輯：陳政偉）1140404