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本土語言融入314幼兒園 老師帶頭用族語問候

2025/4/5 09:06（4/5 09:21 更新）
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教育部5日介紹「本土語言融入教保活動課程計畫」優秀案例，嘉義縣達邦國小附幼老師帶領幼兒走訪kuba（男子集會所），認識鄒族傳統文化和祭儀活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月5日
教育部5日介紹「本土語言融入教保活動課程計畫」優秀案例，嘉義縣達邦國小附幼老師帶領幼兒走訪kuba（男子集會所），認識鄒族傳統文化和祭儀活動。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部推動本土語言融入幼兒園的活動課程，113學年度有314園參與。嘉義縣達邦國小附幼的老師帶頭，每天從進教室開始，就以鄒族族語問候，營造自然的語言環境。

教育部今天透過新聞稿，介紹「本土語言融入教保活動課程計畫」的優秀案例，達邦國小附幼每天進教室，就用族語互相問候，也引導幼兒熟悉自己的族語名字及家族姓氏，學習傳統歌謠及日常用語。

達邦國小附幼同時也積極運用部落資源，帶領幼兒走訪kuba（男子集會所）、emoonopeisia（祭屋）等傳統建築，學習狩獵文化及祭儀活動，並與社區長輩交流族語交流。經過長期的學習，幼兒不僅能用鄒語進行基本對話，還能用族語介紹節慶與傳統活動。

新竹縣竹北國小附幼深耕多年，致力於客家文化特色教學，透過客語講述故事、吟唱「月光光」、「油桐花」等傳統童謠，讓幼兒在互動中熟悉語言。

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文化體驗也是一大重點，義民祭、天穿日等傳統節日等都能見到師生身影，在活動中學習詞彙與文化內涵。

教育部指出，113學年度有314園參與計畫，涵蓋台灣各地，期盼透過多元的語言學習方式，讓幼兒從小熟悉並使用本土語言，培養對自身文化的認同感與歸屬感。（編輯：張銘坤）1140405

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