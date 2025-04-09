喬裝高中生2成6業者仍違法賣菸 檳榔攤違規率最高

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（中央社記者曾以寧台北9日電）衛福部國健署今天表示，「喬裝測試」透過神祕客穿高中制服實測買菸，結果26.9%業者未查驗證件，就賣菸給疑未滿20歲者；在各類販菸場所中，以檳榔攤占38.6%、違規率最高。

菸害防制法於民國112年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲。衛生福利部國民健康署委託財團法人中華民國消費者文教基金會於去年5月至11月期間進行「喬裝測試」，由調查人員穿著高中制服前往店家買菸，並在今天舉辦記者會公布調查結果。

消基會秘書長陳雅萍簡報說明，在全國22縣市共854家菸品販售場所中，共有26.9%的菸品販賣業者未查驗證件直接販售菸品，為10年來歷次調查最低，與104年首次調查的48.5%相較，更有明顯進步。各類販菸場所，又以檳榔攤38.6%，較連鎖便利商店21.5%、連鎖超市或賣場23.4%、一般商店的26.9%都來得高。

細看各類型場所不同業者，陳雅萍說明，連鎖便利商店中，以萊爾富33.9%和OK超商33.3%的不合格率，較統一超商的16.7%和全家12.1%高。連鎖超市賣場則以家樂福40%最高、小北百貨35%次之，全聯23.7%第3，美聯社12.7%最低。

陳雅萍分析，各類場所中，僅連鎖超市賣場的不合格率，較前年上升，增加4.3個百分點，顯示連鎖超市或賣場仍須積極改善。對於整體表現較差的檳榔攤，雖與前1年相較，下降4.6個百分點，仍須地方政府加強宣導。

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國健署副署長賈淑麗表示，調查顯示，合法買菸年齡上修為20歲後，販菸業者的知曉度僅85%，因此盼各連鎖超商、超市，加強新進員工的教育訓練；對於疑似未滿20歲的買菸者，也務必遵守「問年齡、查證件、告知法令」3步驟，否則恐面臨最高新台幣25萬元的罰款。

國健署表示，針對喬裝測試違規賣菸的業者名單，皆轉請各地方政府衛生局加強稽查及輔導，並針對再次違規的業者依法處辦。去年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計29餘萬次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處134件，罰鍰金額新台幣115萬元整。（編輯：陳政偉）1140409