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綠色和平：AI晶片製造耗電 台積電占全台用電逾8%

2025/4/10 10:25（4/10 10:41 更新）
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綠色和平10日發布最新「晶片榮景後的暗影」研究報告，揭示台灣蓬勃發展的AI晶片製造與半導體業持續加劇環境與經濟壓力，造成台灣環境負擔，更惡化台電財務虧損狀況，最終讓全民承擔電價上漲與通膨壓力。中央社記者張雄風攝 114年4月10日
綠色和平10日發布最新「晶片榮景後的暗影」研究報告，揭示台灣蓬勃發展的AI晶片製造與半導體業持續加劇環境與經濟壓力，造成台灣環境負擔，更惡化台電財務虧損狀況，最終讓全民承擔電價上漲與通膨壓力。中央社記者張雄風攝 114年4月10日
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（中央社記者張雄風台北10日電）綠色和平今天表示，過去2年，全球AI晶片製造用電量年增幅超過3.5倍，其中台積電用電約占全台總用電量的8.4%，盼台積電能加速全面使用再生能源，經濟部也應推動用電大戶綠電自發自用。

綠色和平今天發布最新「晶片榮景後的暗影」研究報告，揭示台灣蓬勃發展的AI晶片製造與半導體業持續加劇環境與經濟壓力，造成台灣環境負擔，更惡化台電財務虧損狀況，最終讓全民承擔電價上漲與通膨壓力。

研究共同作者、荷蘭中央銀行數據科學家伏里斯（Alex de Vries）表示，當全球聚焦AI數據中心驚人的用電量之際，AI硬體製造的過程卻常被忽略。東亞作為供應鏈生產重鎮，若企業未積極轉用再生能源，將持續依賴高碳排的化石燃料電力，增加當地環境負擔。

研究指出，AI晶片製造高度集中於東亞地區，由台積電、三星（Samsung）、美光（Micron）與SK hynix等主要供應商；2023至2024年間，全球AI晶片製造用電量從218GWh激增至984GWh，年增幅超過3.5倍。

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綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，以台積電為例，估算2023年總碳排放約1141.8萬公噸，相當於4座台中火力發電廠的年排放量；而台積電2023年用電約占全台總用電量的8.4%。呼籲台積電展現半導體龍頭領導決心，承諾於2030年前全面採用再生能源。

張皪心說，台灣現在面對關稅與用電雙重挑戰，呼籲經濟部推動用電大戶綠電自發自用，盤點並釋出綠電潛在場域、完善綠電交易機制；並透過「再生能源自用發電與儲能設備」租稅優惠，減輕中小企業轉型的負擔。（編輯：李錫璋）1140410

張皪心
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