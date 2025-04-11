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政大生設罷免連署站 校方：在圖書館活動應先申請

2025/4/11 12:53（4/11 13:46 更新）
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近日有政治大學學生在校內圖書館1樓設置罷免連署站，引起熱議。校方11日表示，圖書館是學習重地，所有活動都應事先提出申請。圖為政大校門外觀。中央社記者陳至中台北攝 114年4月11日
近日有政治大學學生在校內圖書館1樓設置罷免連署站，引起熱議。校方11日表示，圖書館是學習重地，所有活動都應事先提出申請。圖為政大校門外觀。中央社記者陳至中台北攝 114年4月11日
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（中央社記者陳至中台北11日電）近日有政治大學學生在校內圖書館1樓設置罷免連署站，引起網路熱議。校方今天表示，圖書館是學習重地，所有活動都應事先提出申請，並勸導不能為特定政治團體宣傳。

近日有學生在網路上預告，號召到政大校內中正圖書館1樓簽署罷免，並說「祝您期中歐趴（all pass）罷免也成功」。消息一出在網路上引發熱議，有人認為校內不該有政治活動；有人則為學生加油，並認為罷免是公民行動。

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對此，政大校方今天回應中央社指出，學生在圖書館1樓（俗稱狗洞）發起與公共事務相關的連署活動，校方尊重學生於合法範圍內參與公共事務的權利。但圖書館為學習重地，所有活動申請都應事先提出，並說明性質、時間、影響程度及維持秩序的措施，進而兼顧其他使用者權益。

政大也提及，依教育基本法第6條規定，教育應本中立原則。學校不能為特定政治團體從事宣傳或活動，學生也不能為單一政黨宣傳或反宣傳。（編輯：李錫璋）1140411

#政大
#政治大學
#基本法
#圖書館
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