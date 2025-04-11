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基隆港碼頭改建工程 6月陸續啟動

2025/4/11 15:23（4/11 15:46 更新）
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台灣港務股份有限公司基隆港務分公司主祕林健明（左）11日在記者會中表示，基隆港西33碼頭、東19碼頭改建工程將從6月陸續啟動。中央社記者余曉涵攝 114年4月11日
台灣港務股份有限公司基隆港務分公司主祕林健明（左）11日在記者會中表示，基隆港西33碼頭、東19碼頭改建工程將從6月陸續啟動。中央社記者余曉涵攝 114年4月11日
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（中央社記者余曉涵台北11日電）台灣港務公司基隆分公司今天表示，基隆港西33碼頭、東19碼頭改建工程將從6月陸續啟動，可望增加港區靜穩度、船席調度營運及船舶航線使用等效益。

台灣港務公司基隆分公司每年固定對港區構造物進行例行性巡檢，以確認各項設施安全性，並於109年起新增「基隆港既有碼頭結構安全分析及補強評估」業務，將基隆港56座碼頭依設計及使用年限分類，每年定期檢測評估數座碼頭以確認各碼頭使用安全性。

台灣港務公司基隆分公司主秘林健明今天在例行記者會中指出，基隆港西33碼頭及東19碼頭在結構安全評估後，有局部受損及耐震能力不足風險，因此決議改建。

林健明說，西33碼頭及東19碼頭原為RC樁棧橋式碼頭，規劃改建為鋼管樁棧橋式碼頭，其中西33碼頭水深維持-11.5米，東19碼頭水深自-9米改為-10米，並延長該兩座碼頭的船席靠泊長度，預計可達成「增加港區靜穩度」、「增加船席調度營運」及「船舶航線使用」等效益。

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林健明指出，預計相關改建工程6月陸續啟動，基隆分公司於開工前1個月會和3大公會並與廠商說明工程期間、範圍及配套措施等資訊，以兼顧工程與營運併行。

另外，台中港因應離岸風電等相關港埠產業發展需求，推動台中港填方區新建海堤工程，台中港務分公司主秘陳素芳指出，工程自112年5月31日開工，已於113年11月15日完成10公頃場地點交作業，後續另外分別預計於114年12月底完成累計36公頃場地填築及115年12月底完成累計50公頃場地填築，以提供風電廠商營運需求。（編輯：陳政偉）1140411

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