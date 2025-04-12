台灣生活環境佳、薪資優 成僑生續留就業誘因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）僑務委員會今天在台中世界貿易中心舉辦「2025年僑生就業博覽會」，為企業及僑生搭建媒合橋梁。僑生們分享，台灣環境氣候佳及薪資相對優渥，成為續留台灣就業誘因。

博覽會包括矽品精密工業股份有限公司等80家企業參與，產業類型多元，包括服務零售業、一般製造業、飯店旅宿業、半導體及電子科技業，提供上千工作機會，吸引僑生留台發展。

僑委會委員長徐佳青、台中市政府勞工局長林淑媛及中國國民黨籍立法委員楊瓊瓔與會，僑委會另有線上「僑生i就業」為僑生媒合職缺。

徐佳青表示，台灣與跨國企業都有非常強、希望吸納各式人才動機，博覽會能滿足各方需求。僑生在適應力、韌性上比本地生有更強量能，且有多元文化背景及3種以上語言優勢，吸引企業目光。

目前就讀國立中興大學的許姓馬來西亞僑生說，台灣就業環境佳且薪資好，未來希望投入旅遊服務或餐飲業擔任經理人。

就讀弘光科技大學餐旅管理系的鍾姓僑生表示，喜歡且習慣已生活3年的台灣環境，希望投入餐旅、飲料業市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

就讀國立彰化師範大學的鄭姓馬來西亞僑生說，台灣畢業生薪資條件相較家鄉高一點，環境、氣候良好，已習慣台灣飲食，希望續留台灣，深化更多能力。

製鞋業李姓經理表示，目前公司生產基地以東南亞為主，僑生有多元語言能力，可幫公司管理在地人才、對接總部，希望找到適合人才。（編輯：李明宗）1140412