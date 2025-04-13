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自主學習空間改造 高中圖書館增討論區

2025/4/13 10:09（4/13 10:16 更新）
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教育部13日介紹高中自主學習空間改造案例。國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中將原有的福利社空間重新規劃為小組討論室，鼓勵師生共學。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月13日
教育部13日介紹高中自主學習空間改造案例。國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中將原有的福利社空間重新規劃為小組討論室，鼓勵師生共學。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月13日
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（中央社記者陳至中台北13日電）過去校園圖書館常禁止談話，但隨著教育理念改變，教育部補助高中改造自主學習空間，設置小組討論區、多功能區域，方便師生共學。

教育部透過「高級中等學校充實自主學習空間及設施計畫」，民國112年度投入經費新台幣4430萬元、補助30校改善校園設備，113年度則投入3391萬元、補助31校。

教育部今天發布新聞稿，介紹高中的改造案例。國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中（高餐大附中）透過補助，將原有的福利社空間，重新規劃為小組討論室，新增互動式聯網電視等設備，提供更適合專題實作的討論環境。

高餐大附中圖書館也設立獨立的資訊檢索區，方便學生查詢資料、觀看影音資源及參與線上課程。校方還利用改造後的空間，舉辦瓷盤彩繪、竹編、「來聽人生故事生命講座」等活動，讓圖書館的利用更為多元。

國立虎尾高中將圖書館的電腦使用區，改造為自主學習討論區，用於閱讀推廣課程及彈性自主學習；閱覽區也改造為美感空間，成為共學的理想場所。

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國立宜蘭高中將舊期刊保存室，轉型為教師指導的自主學習場域，同時增設多功能區域，讓師生能夠在新的空間中，進行小型成果發表、講座等活動，課後也可供學生自主學習。

教育部表示，未來將持續協助各校營造優質的圖書館閱讀空間，培養學生成為終身的學習者。（編輯：吳素柔）1140413

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