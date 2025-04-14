教保服務機構招生開跑 提供逾50萬平價就學名額

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部持續增設公立及非營利幼兒園，目前全國可提供逾50萬2至未滿6歲平價就學名額，並持續協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，114學年教保服務機構招生陸續開跑，公立及非營利幼兒園均優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等6類需要協助的幼兒。

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國教署也協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，優先招收員工子女、孫子女後，再依序招收上述6類需協助的幼兒、兄弟姊妹已在園（中心）就讀且非當年度畢業生的一般幼兒、其他一般幼兒。

國教署表示，全國目前可提供逾50.9萬名2至6（未滿）歲平價就學名額，支持家長兼顧工作與育兒；為方便家長評估適合的教保服務機構，114學年招生資訊將陸續公告於全國教保資訊網，家長可上網查詢。（編輯：梁君棣）1140414