攝護腺癌術後不如預期 正子攝影助揪隱藏病灶

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）62歲江姓男子10年前接受機器手臂輔助攝護腺切除手術，但術後改善不如預期，後來接受PSMA正子攝影，揪出隱藏腫瘤，打擊攝護腺癌，經1年半追蹤未見復發，脫離荷爾蒙去勢治療。

江姓男子10年前因攝護腺癌，接受機器手臂輔助根除性攝護腺切除手術，術後攝護腺特異抗原（PSA）一度下降，但隨後數值逐漸上升，即使加上荷爾蒙去勢治療，仍無法穩定控制病情，到台北榮總就醫尋求協助。

江姓男子今天在記者會表示，他接受攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影後，發現骨盆腔內隱藏局部復發病灶。經泌尿腫瘤團隊評估，接受放射治療針對復發的病灶攻擊，PSA指數顯著下降至接近0，後續1年半追蹤未見復發，目前已成功脫離荷爾蒙去勢治療。

台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，隨著台灣高齡化社會加速來臨，攝護腺癌正悄然成為男性健康的重要威脅。依據衛生福利部國民健康署公布的民國111年癌症登記報告，攝護腺癌在男性癌症中發生率高居第3名，尤其在年齡超過50歲男性族群中發生率持續上升。

早期攝護腺癌復發機率不到1成，但晚期復發風險最多可能達2成。黃逸修說，台灣約3成攝護腺癌患者診斷時已轉移，骨頭與淋巴最常見，甚至在診間常遇到小便異常合併骨頭痛才就醫，這時候癌細胞可能已轉移，建議民眾定期健康檢查，若發現解尿異常，應儘早就醫。

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攝護腺癌主要治療方式有外科手術、放射線治療及荷爾蒙治療等，患者治療後會以血液中攝護腺特異抗原PSA追蹤療效。黃逸修說，臨床上常遇到的難題是，當PSA指數異常升高時，傳統影像檢查無法精確找出病灶位置，導致醫師難以進行下一步的治療。

隨著醫學進步，PSMA正子攝影能夠在體內尋找並標記攝護腺癌細胞，協助醫師發現潛藏的病灶。北榮核醫部主治醫師林可瀚說，這項技術應用範圍不限於局部復發攝護腺癌患者，對轉移性攝護腺癌病患也有幫助，透過精準鎖定轉移部位，進行局部放射治療。（編輯：管中維）1140414