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中國進口陶瓷碗重金屬鉛超標 遭邊境攔截

2025/4/15 10:55（4/15 11:06 更新）
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衛生福利部食品藥物管理署15日公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，其中有業者從中國大陸進口、品牌名為ZARA HOME的「陶瓷碗」，被檢出重金屬鉛超標，共1批、3.29公斤依規定退運或銷毀。（食藥署提提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年4月15日
衛生福利部食品藥物管理署15日公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，其中有業者從中國大陸進口、品牌名為ZARA HOME的「陶瓷碗」，被檢出重金屬鉛超標，共1批、3.29公斤依規定退運或銷毀。（食藥署提提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年4月15日
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，其中有業者從中國大陸進口、品牌名為ZARA HOME的「陶瓷碗」，被檢出重金屬鉛超標，共1批、3.29公斤依規定退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，如印度香芹粗碎、美國鮮橙等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次共有2名業者分別從中國大陸進口的容器具，各因溶出試驗不合格、重金屬超標等違規，依規定退運或銷毀。食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，針對這2名業者，都將從一般抽批調整為加強抽批。

其中1名業者進口品牌名為ZARA HOME的「陶瓷碗」，被檢出重金屬鉛10ppm。林金富表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器-深2.5cm以上，且容量1.1L以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下，共1批、3.29公斤依規定退運或銷毀。

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林金富說，這名業者近半年共輸入257批，只有這批不合格；至於整體從中國輸入4287批，累計2批不合格。

另1家業者則是進口「摺疊餐具」，林金富表示，進行水、4%醋酸及20%乙醇等溶出試驗，結果通通超標，共1批、68.09公斤遭邊境攔截。據食藥署統計，這名業者過去6個月共進口2批，而整體中國大陸從輸入136批，目前僅這批不合格。（編輯：李淑華）1140415

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