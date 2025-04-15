華航Apple合推追蹤服務 加速找到延誤或遺失行李

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華航空今天宣布，與Apple合作推出「AirTag行李追蹤應用」服務，幫助旅客快速找到延誤或遺失的行李。

華航發布新聞稿表示，使用AirTag的旅客可透過Apple的「尋找」功能查詢配件所在，輕鬆、安全地與航空公司分享行李位置。這項服務是整合現行航空公司行李系統，以創新數位科技方式支援行李追蹤，提供旅客更加安心便捷的飛行體驗。

華航表示，無論是從機場報到、轉機或抵達目的地，透過支援Apple AirTag行李追蹤應用功能，旅客可即時掌握行李動向，於生成「分享物品位置」連結後，透過網站或至服務櫃台與航空公司共享，提供查找線索，有助加速找到遺失或延誤的行李。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華航希望透過這項服務，隱私且安全地接受「分享物品位置」，與現有的行李追蹤系統相輔相成，為旅客提供更智慧化的行李追蹤選擇，讓旅客在行程中感到安心，共享數位旅行新時代的便利性。

華航表示，當旅客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在7天後自動失效。（編輯：張雅淨）1140415