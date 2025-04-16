特定疾病配方食品挑選 營養師：避免與中藥混用

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）特定疾病配方食品選用常困擾著病人與家屬，營養師提醒，特定疾病配方食品不應隨意加入中藥或其他成分，避免營養素交互作用或影響產品配比效果，如有需求應與諮詢專業人員。

衛福部食藥署副署長林金富今天在記者會表示，特定疾病配方食品，是病人生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝，或醫學認定有其他特殊營養需求，不易透過日常飲食調整所獲取，可作為病人單一營養來源或部分營養補充配方食品，如糖尿病、癌症及腎臟病人等適用的配方食品。

馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢說，特定疾病配方食品可分為4大類，第1類是可作為單一營養來源的營養均衡完整配方食品，適用於一般進食困難、熱量與營養素攝取不足者，可完全取代一般飲食。

第2類則是可作為單一營養來源的營養調整完整配方食品，蔡一賢說明，這類特定疾病配方食品是為特定疾病設計，如糖尿病、腎臟病、透析患者或癌症病人，依需求調整特定營養素，也可作為唯一營養來源。

第3類為不可作為單一營養來源的營養調整補充配方食品，蔡一賢表示，僅能作為營養補充，須與一般飲食或其他配方食品搭配使用。常見於癌症配方，每天限制飲用量；第4類是不可作為單一營養來源的特殊單素配方食品，用於特定臨床狀況所需的單一營養素補充。

蔡一賢表示，近年部分民眾誤將這類產品作為日常保養使用，但特定疾病配方食品是為疾病患者營養需求進行調整，一般健康人士攝取不當，可能造成營養過剩或器官負擔，如一般人食用高蛋白配方，長期恐對腎臟造成負擔。

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非常多台灣病人傾向中西醫合併治療，蔡一賢說，特定疾病配方食品不應隨意加入中藥或其他成分，使用中藥須謹慎，避免營養素交互作用或影響產品配比效果，如有需求務必告知醫師與營養師，評估是否可行並做適當調整，千萬不要自行混用。

林金富提醒，特定疾病配方食品不是藥品，對於疾病並不會有治療效果，也不適合一般人食用，須經過醫師或營養師專業評估下使用；購買時，應選擇經查驗登記許可的特定疾病配方食品，食用前詳閱產品標示說明，並正確使用產品，才能得到最佳的營養支持。（編輯：陳政偉）1140416