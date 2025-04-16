財部：10大稅目可延分期繳納免加息 從速從寬受理

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部今天表示，5月將登場的所得稅申報季延長至6月底，且綜所稅各批退稅期程維持不變；同時，針對房屋稅、營業稅、綜所稅、營所稅等10大稅目，若納稅義務人受美國加徵關稅政策影響，不能於期限內繳清稅款，可申請延分期繳納免加利息，稽徵機關將從速、從寬受理。

因應美國加徵關稅可能將衝擊台灣，財政部今天指出，113年度綜合所得稅、營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原訂114年5月1日至5月31日（遇假日順延至6月2日），展延為5月1日至6月30日，以減輕民眾申報作業負擔及繳稅資金壓力。

財政部並表示，綜合所得稅各批次退稅期程維持不變，民眾於114年6月30日前採網路申報（含稅額試算線上登錄或電話語音回復），及於同年5月12日前向戶籍所在地國稅局所轄分局、稽徵所或服務處以稅額試算書面回復的退稅案件，可適用第1批（114年7月31日）退稅，權益不受影響，呼籲民眾多加使用網路申報。

同時，財政部指出，配合所得稅展延申報及繳納期間，所得及扣除額資料查詢作業期間為114年4月28日至6月30日。

綜合所得稅透過網路申報應行檢送的其他證明文件及單據資料，應於114年7月10日前送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處代收；台灣納稅義務人得於114年7月10日前使用財政部電子申報繳稅服務網站附件上傳功能上傳。

財政部表示，營利事業及教育、文化、公益、慈善機關或團體採用網路辦理結算申報應檢送的相關附件資料（含會計師查核簽證報告），應於114年7月31日前將資料寄交所在地國稅局所轄分局、稽徵所或服務處；上述附件資料得於114年7月30日前，透過營利事業所得稅電子結（決）算申報繳稅系統軟體上傳送交。

財政部進一步指出，申請延期提示受控外國企業經會計師查核簽證的財務報表，或替代該財務報表的其他文據者，得延期至114年12月31日前送交。

此外，財政部表示，納稅義務人受美國關稅政策影響，比如營利事業收入減少或個人被減薪、非自願離職、工作日減少或其他情形，不能於規定期間內繳清稅捐，得申請免加計利息延期（最長1年）或分期（最長可達3年、36期）繳稅，稅捐稽徵機關將秉持從速、從寬、從簡原則受理。

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財政部指出，免加計利息延期或分期繳稅措施，適用稅目包含綜所稅、房地合一稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等10大稅目。

財政部提醒，納稅義務人若無法於規定繳納期間1次繳清稅捐者，應在規定繳納期限內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。（編輯：楊蘭軒）1140416