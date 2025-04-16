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環檢警瓦解跨區非法棄置犯罪網絡 4波起訴37人

2025/4/16 21:10（4/16 21:21 更新）
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環境部16日召開「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，環境部長彭啓明（右4）、法務部長鄭銘謙（右3）等人會中共同宣示，對於破壞環境的犯罪行為絕對零容忍。中央社記者楊淑閔攝 114年4月16日
環境部16日召開「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，環境部長彭啓明（右4）、法務部長鄭銘謙（右3）等人會中共同宣示，對於破壞環境的犯罪行為絕對零容忍。中央社記者楊淑閔攝 114年4月16日
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙今天聯袂發布檢警調環聯合查緝成果，結合科技，破獲跨域廢酸洗液及廢棄物非法棄置集團，全案4波起訴、累計起訴37人，查扣犯罪所得新台幣1.9億元。

環境部召開「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，彭啓明、鄭銘謙共同宣示，對於破壞環境的犯罪行為，絕對零容忍，未來會更密切合作。

針對會中發布的案例，環境部指出，由台中地方檢察署、環境部環境管理署、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊及台中市政府環境保護局等機關組成專案小組，於民國111年10月查獲不法業者棄置廢酸洗液。

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此案迄今由台中地檢署進行4波起訴，累計已起訴37人，查扣犯罪所得1.9億餘元，並由行政機關裁處不法利得3000餘萬元。針對廢棄物棄置點，有3處由地方環保局公告為土壤污染控制場址，有1處公告為土壤污染整治場址，後續依法命污染行為人提送污染控制計畫及整治計畫。

環境部重申，環檢警合作平台2011年成立，截至今年2月，對全國空、水、廢等環保犯罪案件，已移送環保犯罪案件3488件、移送人數超過1萬2000人。（編輯：李亨山）1140416

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