康木祥捐贈「無限智」作品予瑞典 傳遞台灣故事

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩17日專電）台灣知名雕塑藝術大師康木祥捐贈作品─重生系列之「無限智」（Unlimited Wisdom）予瑞典皇家理工學院，藉此用愛將台灣的故事傳遞到世界各地；用環保永續的概念去愛地球，也期許透過學術殿堂為不平靜的世界帶來無限和平美好智慧。

康木祥15日應瑞典皇家理工學院（KTH）邀請，出席校方為他所舉行的揭幕儀式，典禮由瑞典皇家理工學院校長蘇德宏（Anders Söderholm）主持，校內一級主管均出席盛會。

蘇德宏在致詞時表示，皇家理工學院創校的校訓即為「科學與藝術」，康木祥致贈作品符合學校校訓所揭櫫的核心價值。

他表示，皇家理工學院將於2027年盛大慶祝建校200週年紀念，此一作品無疑是珍貴賀禮。他也期待皇家理工學院能在台瑞教育科研文化諸多領域合作上擔任領頭羊角色。

駐瑞典代表谷瑞生致詞代表台灣政府感謝校方多年來與台灣的堅實合作，也感謝康木祥大師慷慨捐贈「無限智」予世界名校。

谷瑞生更稱許康木祥一條鋼索連結世界的「世界一家」精神，期待一條鋼索不僅連結台灣與瑞典，也連結台灣與全世界。

康木祥致詞表示，這條鋼索從台灣出發，用回收與再利用的精神，帶領「無限智」來到瑞典，代表情感與文化的連結。它的使命是用愛將台灣的故事傳遞到世界各地；用環保永續的概念去愛地球。也希望透過學術殿堂為不平靜的世界帶來無限和平美好智慧。

揭幕儀式後，康木祥以專題演講詳細介紹他的創作歷程及藝術理念，並提及2002年應邀登上龜山島1年擔任史無前例的駐村藝術家，並以風災後漂流木為材料進行創作，讓朽木重生，鬼斧神工之作廣受激賞。

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他表示，他在2013年受台北101大樓的邀請，歷經了一年半的實驗與研究，成功使用退役電梯鋼纜回收創作，重新賦予廢棄鋼纜生命。康木祥的作品曾捐贈德國，並在德國、瑞士、美國等地展出，這次是首度捐贈國外大學。

當天應邀到場貴賓雲集，瑞典外交部代表同時是前任駐台代表歐瑞思（Anders Christian Wollter）、國會友台小組副主席鄧奈爾（Mathias Tegnér）、索菲亞赫美護理大學（Sophiahemmet Högskola）校長范于勒（Mia von Euler）、友邦瓜地馬拉駐瑞典大使皮力哈爾（Georges De La Roche Du Ronzet Plihal）等皆與會。現場並有上百名台灣僑胞、留學生及瑞典友人熱情參與，見到「無限智」後均深受感動。（編輯：韋樞）1140417