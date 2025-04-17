彭啓明：核能延役非按一鍵就啟動 要有社會共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北17日電）關於核能議題，環境部長彭啓明今天重申，並沒有說已經開會討論、有任何的結果。強調核能如果要延役不是「今天按一個鍵，明天就啟動」，也要社會非常大的一個共識。

能源議題持續受關注，彭啓明昨天表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都說過非核家園不是神主牌，核能要重啟、延役須社會溝通。

立院社福及衛環邀請環境部部長、經濟部、外交部就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前接受媒體聯訪時提出3點聲明。首先環境部並不是核能或是核廢料的主機構，但是環境部因為關心淨零碳排、關注任何能源的低碳性，所以這個是為什麼會很主動觀察國際趨勢的原因。

彭啓明也還原昨天會場的情況。他參加化學工業責任會議，昨天的確有民眾主動提問，他也開放跟大家討論，提到有些國家在思考這個問題的時候，確把核能跟國家安全的因素放進去作一個考慮。

彭啓明說，在台灣，核能、核廢其實不是國家氣候變遷對策委員會的工作，未來或許可以在全方位韌性的委員會討論，並沒有說已經開會討論、有任何的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭啓明強調，因為台灣從來沒有過核能重啟的經驗，那核能如果要重啟或是延役，第一個是機器設備很老舊需要重新再檢查；第二個要重新看地震斷層有沒有什麼影響；最後則是核廢問題如何處理。

彭啓明說，根據國際能源總署報告，其實一個機組如果要重啟或是延役，大概要花費幾10億美金以上，如果要延不是說今天按一個鍵，明天就啟動；同時也要社會非常大的一個共識。（編輯：李錫璋）1140417