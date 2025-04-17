中重度自閉兒繪畫展生命力 獲全球熱愛生命獎章[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中央社

涉己新聞

（中央社記者吳欣紜台北17日電）畫家吳承祐1歲時被醫生診斷為中重度「自閉症類群障礙症」，但他透過畫作打開對外溝通的另一扇窗，也展現其強韌生命力，今年獲頒周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」。

周大觀基金會今天舉辦記者會，揭曉2025年全球熱愛生命獎章的24名得主，其中自閉畫家吳承祐及肌萎天使鄭鈴都是得主之一，他們都透過藝術創作畫作展現自己的生命故事。

周大觀文教基金會創辦人周進華今天表示，周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」並提倡「天生我才必有用」，推動頒發「全球熱愛生命獎章」已經28年，今年主題是「完整生命、完整地球」。

周進華說，透過兩名得主的畫作可以感受他們強韌的生命力，周大觀基金會協助2名畫家舉辦「畫出無限．活出勝利」聯展，歡迎各界今天起到28日止前往中正紀念堂四展廳免費參觀。

周大觀基金會17日舉行記者會，揭曉並頒發2025年全球熱愛生命獎章的24名得主，周大觀基金會也協助2名得主畫家舉辦「畫出無限．活出勝利」聯展，歡迎各界免費參觀。中央社記者吳欣紜攝 114年4月17日

自閉畫家吳承祐1歲10個月時被高雄長庚醫院診斷中重度「自閉症類群障礙症」，他後來以醫院為家，成為早療課程、治療的常客。

不過，吳承佑透過接觸繪畫、調配顏色的視覺刺激，獲得許多生活中的趣味，也讓打開他對外溝通的另一扇窗；他在家人陪伴下，繪畫出一幅幅的生動畫作。

而另一名得主鄭鈴則是4歲時被診斷出罹患脊髓性肌肉萎縮症、行動都須依靠輪椅，以100公分的高度觀察與感受世界，但她後來也沉浸在繪畫世界裡，運用畫作展現對生命的熱愛。

中央社社長胡婉玲致詞時也恭喜兩名得主「實至名歸」。她表示，今天受邀參與現場頒獎，獲得的感動與過往透過媒體獲得的都不一樣；現場能強烈感受到除了得主的奮鬥，陪伴走過來的家屬也很偉大。

胡婉玲說，新聞媒體業一天要處理上千條新聞，新聞內容酸甜苦辣，各式各樣好壞都有，詐欺案等負面新聞也非常多，通常這些新聞讓人覺得很聳動，但看多也總讓人感到鬱卒。

她說，雖然部分負面新聞也充滿知識性、教育性，都是大家應該知道的社會脈動，但能夠啟發人心、讓人感受到生命意涵的好新聞，才是能發揮社會良善、帶動社會正向力量的清流，但通常這類新聞比例不多。

透過 Google News 追蹤中央社

胡婉玲說，周大觀全球熱愛生命獎章已頒發28屆，持續推動彰顯生命毅力的周進華等人也應該要得獎，未來希望透過中央社讓世人看到更多。中央社5月1日開始要推動每日影像新聞，不止今天的活動，日後會盡力將這個精神發揚光大。

周進華說，全球熱愛生命獎章28年來已表揚全球81個國家共481名全球熱愛生命獎章得主，今年11國的生命鬥士也將於9月19日會師台北，與總統賴清德等對話生命、傳遞精神。（編輯：黃名璽）1140417

周大觀基金會17日舉辦記者會，揭曉2025年全球熱愛生命獎章的24名得主。中央社社長胡婉玲（圖）致詞表示，新聞媒體業一天要處理上千條新聞，酸甜苦辣好壞都有，像是詐欺案等負面新聞很多，看多總讓人感到鬱卒，但其實能夠啟發人心、讓人感受到生命意涵的好的新聞，才是能發揮社會良相、帶動正向力量的清流。中央社記者張新偉攝 114年4月17日

周大觀文教基金會17日舉辦記者會，揭曉2025年全球熱愛生命獎章的24名得主。創辦人周進華（右）表示，基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」並提倡「天生我才必有用」，推動頒發「全球熱愛生命獎章」已經28年，2025年主題是「完整生命、完整地球」。中央社記者張新偉攝 114年4月17日

周大觀文教基金會17日在中正紀念堂舉辦記者會，揭曉2025年全球熱愛生命獎章得主，獲得獎章的肌萎天使鄭鈴（前中）運用畫作展現對生命的熱愛。中央社記者張新偉攝 114年4月17日