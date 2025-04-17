女食道穿孔2年未經口進食 嘉基團隊10分鐘成功縫合

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）28歲邱女因魚刺導致食道穿孔難癒合，經2年治療都無法經口進食，且因感染切除部分肺部；經嘉義基督教醫院團隊應用內視鏡縫線系統10分鐘成功修補破損食道，讓患者重拾正常進食幸福。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，邱女2年前吃飯意外吞入魚刺後引發食道穿孔，傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，治療極具挑戰性；經其他醫院進行近10次外科及內視鏡微創治療，歷經長時間治療照護，仍難完全癒合。

嘉基表示，邱女治療2年來，均無法經口進食，且還併發感染，接受肺部部分切除手術，當時為避免病情持續惡化，邱女曾被建議接受大範圍食道切除重建手術；後來，邱女經協助轉介至嘉基尋求其他治療選項。

邱女至嘉基治療，經胃腸肝膽科醫師周莒光評估病況，決定將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補。

周莒光說，這項手術對時間與技術都非常要求，但病患堅定意志及對生活的渴望，更是醫療團隊全力以赴的動力。

嘉基指出，院方啟動跨科整合模式，手術前與國內外專家密切討論並多次模擬演練，結合內視鏡、影像及外科專業，精準計劃手術流程；實際進行手術時，透過口腔進入的內視鏡精準縫合穿孔，歷時僅10分鐘完成。

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周莒光表示，那是近10年來從事醫療最安靜的10分鐘，因每一針都是病患重新品嚐美食的希望。

嘉基醫療團隊成功修補邱女破損食道，術後恢復良好，成功拔除邱女鼻胃管，且恢復正常進食。院方於今天舉行「重拾美味人生、內視鏡縫合技術創新」記者會，邱女到場表示，可以再次正常喝水、吃飯，這是從未想像過的幸福。（編輯：陳仁華）1140417