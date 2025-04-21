調查：憂鬱兒少大幅增加 自傷風險隨齡增長

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（中央社記者曾以寧台北21日電）國內最新台灣兒童青少年精神醫療現況調查發現，據兒心科醫師觀察，近年門診憂鬱症兒少大幅增加，且65%醫師觀察到國小憂鬱症患者曾有自傷行為，隨年齡增長風險還會更高。

「台灣兒童青少年精神醫療現況調查」由台灣兒童青少年精神醫學會與「少年報導者」合作，於2024年11月18日至12月31日，針對全台兒童心智科醫師發出線上問卷，共回收100份有效問卷，醫師執業地區78%為6都、22%為6都外縣市。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾今天說明調查結果表示，過往兒少身心門診以處理注意力不足過動症（ADHD）與各類自閉症（ASD）為主，但本次調查發現，56%受訪醫師都表示，憂鬱症是近3年來其門診中「增加最多」的診斷類型。

林健禾指出，國中階段是憂鬱與自傷最顯著上升的年齡段；有近5成的醫師觀察到，13到15歲青少年到各級機構的求診，都有顯著增加，且除了常見的注意力問題，憂鬱與自傷也是就診的主要原因。

自傷部分，林健禾指出，65%醫師表示，國小憂鬱症患者「曾有」過自殺、自傷行為；70%則回報國中憂鬱症患者「經常出現」自傷行為；更有高達90%發現，高中憂鬱症患者「經常出現」或「總是出現」自傷行為。

林健禾表示，自傷行為通常從10歲開始出現，並隨著年齡增長，因情緒困擾而自傷的案例逐漸增加。值得關注的是，過去自傷行為常被誤解為叛逆，如今卻有部分青少年將其視為「表達自我」的方式，並在群體中相互模仿，進一步提高風險。

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「孩子不是縮小版的大人」，林健禾提醒，35%的心理疾病在14歲前就開始發展，且青少年正處於身心快速變化期，正經歷神經系統重塑、價值認同重建，因此心理症狀表現也不同於成人，其中高中生較容易出現自傷行為與念頭，年紀較小的國小生則會以易怒、頭痛、腹痛、吃不下、睡不著、拒學、懼學等行為表現。

台灣精神醫學會理事長王仁邦指出，兒少心理問題需要整合校園、醫療與家庭教育資源，診療上經常要聯絡家長、學校，花費大量時間溝通，動輒需要40幾分鐘，健保給付卻僅約新台幣1000元，低於自費心理諮商的1600元；盼政府完善健保給付，並整合醫療、校園與家庭資源，給予孩子足夠幫助。（編輯：吳素柔）1140421