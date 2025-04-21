研究：青少年不當網路行包藏霸凌 增自傷風險

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（中央社記者曾以寧台北21日電）國內研究指出，青少年不當網路行為與自傷風險相關，其中表層原因以網路霸凌受害為主，但若探究深層原因，則以性影像等性相關訊息外傳影響最大；上網時數影響則較小。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師，兼台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒今天在台灣兒童青少年精神醫學會全台兒少心理健康大調查記者會上，說明自己與團隊進行的這份研究指出，相關結果已刊登於國際重要精神醫學期刊「情緒疾患期刊」（Journal of Affective Disorders）。

林煜軒說明，團隊為瞭解兒少網路使用習慣與身心壓力反應，按國內各年齡層，及各縣市、離島人口分布比例抽樣，調查全台10到18歲兒少網路遊戲成癮、性相關訊息外傳、網路霸凌被害、網路霸凌加害、傳統霸凌被害（指在網路以外環境遭到霸凌）與傳統霸凌加害等狀況中，及其自傷風險分數。

調查結果發現，各類不當行為中，以「網路霸凌被害」對孩子的自傷風險影響最大，只要有遭到網路霸凌，就可能使自傷風險分數增加6.45分，逼近自傷高風險族群的7分以上範圍。其次為網路霸凌加害，會增加5.83分；其他如性相關訊息外傳、網路遊戲成癮等，則會增加約4到5分不等。

林煜軒並提醒，網路霸凌背後，經常還合併有其他行為，例如可能為現實生活霸凌事件的延伸，也可能跟與私密照等性相關訊息遭到外流的狀況有關。團隊進一步分析發現，各類問題行為中，以性相關訊息外傳的深層影響最大，只要發生就會造成4.3分自傷風險；網路遊戲成癮次之，會增加3.3分風險。

至於家長最在意的上網時數，調查則發現，相對之下風險很低，每增加1小時，僅會增加0.14分自傷風險。林煜軒指出，因此家長應該「重質不重量」，該關注的不是上網時數，而是上網行為；此外更應注意性相關文字、圖片、影音在數位足跡中的特殊性。

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台灣兒童青少年精神醫學會指出，青少年的自傷與自殺企圖行為，在過去10多年逐年上升，此現象發展時間與網路與行動裝置的普及間重疊，因此，網路使用普遍被認為可能與青少年自傷行為增加有關。

「全台兒少心理健康大調查調查」發現，近年兒少對自己的身心健康意識升高，中學生若有心理問題，主動就醫比例較往年增加。台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾說，孩子在身心上需要幫忙，需要家庭支持，但不少醫生發現，看診仍要花不少時間跟家長溝通，盼改變大眾觀念，才能及時給予兒少最需要的幫助。（編輯：李淑華）1140421

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