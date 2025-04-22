避險心態催出黃金買氣 SOGO：4月多筆百萬元大單

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（中央社記者曾智怡台北22日電）川普關稅衝擊零售消費市場，百貨業母親節檔期紛紛祭出高回饋應戰。遠東SOGO指出，今年政經局勢不穩，避險心態催出黃金買氣，尤其4月初美國公布對等關稅後，出現多筆新台幣百萬元大單，最高單筆達500萬元。

川普關稅、股災影響民眾消費意願，談及川普關稅影響，遠東SOGO董事長黃晴雯今天表示，SOGO是專櫃百貨，並非進出口商，但合作廠商難免遇到壓力，若成本墊高也將影響可支配所得，盼關稅暫緩90天、各國協商下，問題能得到緩解。

她指出，川普是4月初宣布對等關稅，截至目前大家心裡的動盪不安已見緩和，也紛紛將目光轉向穩當投資標的，例如黃金。

SOGO表示，由於政經局勢不穩，年初開始黃金業績持續向上，平均每月成長約5%，美國關稅政策公布後，4月初更出現多筆百萬元大單；隨著母親節檔期將開跑，有一位頂級客已經預購金條、金幣、結婚套組等共500萬元，其他預購訂單也有30到50萬元，儘管金價創高，避險心態勢必持續帶動黃金買氣。

SOGO主管認為，雖然民眾消費信心轉趨保守，「但不是不買」，只是需要更高回饋刺激。SOSO今年母親節檔期祭出回饋最高超過20%，加上App會員加碼1600元獨享券，復興館國際精品優惠也是全台同業最高、達8.3%，全台檔期業績目標40億元。

其中，復興館聯手敦化館目標17.5億元，重點業種國際精品就占10億元，是重中之重。

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若關稅成為長期戰役，SOGO分析，漲價幅度較大的應是美國品牌和在中國生產的品牌，例如國產女鞋，因多在廣州代工；另美系運動品牌Nike、3C類Apple也會受到影響。

不過，SOGO指出，目前運動品牌主要都是在越南、柬埔寨生產，做完會先送到美國；等到90天關稅協商期結束，未來有可能直接從原產地進來台灣，如此則可免除關稅衝擊。（編輯：張良知）1140422