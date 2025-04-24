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清大設探索學習中心 提供諮詢媒合打造學習藍圖

2025/4/24 10:33（4/24 10:41 更新）
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清華大學成立「探索學習中心」，提供系統化探索課程、學習諮詢與資源媒合，幫助學生打造自己的學習藍圖。（清華大學提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）清華大學積極推動跨領域學習，並成立國內大學首個「探索學習中心」，提供系統化探索課程、學習諮詢與資源媒合，還將開設「人生設計課程」，幫助學生打造自己的學習藍圖。

國立清華大學今天發布新聞稿指出，清大近年強力推動跨領域學習，去年畢業生跨域學習比率已超過7成；今年8月還將推出「適性探索方案」，學生可從大一下先接受輔導後提出申請，加入探索學習方案後，轉入清華學院學士班，即可選擇外系為第一專長，也可搭配第二專長及學分學程。

當選擇變多，如何選擇和搭配就更顯重要。為幫助學生建立更清晰的學習藍圖，清華大學成立國內大學首個「探索學習中心」，提供系統化的探索課程、學習諮詢與資源媒合，還將開設「人生設計課程」，幫助學生釐清個人特質，找到未來方向。

探索學習中心也將邀請學長姐來輔導學弟妹，清華大學探索學習中心推動小組召集人彭心儀表示，目前已培訓約50名同儕引導員，因年齡相近，更熟悉彼此的語言，也更理解學弟妹的困境，還可建立起專屬的學習社群。

另外，探索學習中心還將與各學院合作，陸續開設專業探索課程，同時也將與清大的住宿書院「載物書院」合作開設藝術創作專題探索課程。

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彭心儀提到，團隊曾對清大約200名學生進行調查，發現6至7成受訪者屬於「目的感強但不知如何執行」、「行動力強但方向不明確」，適性探索方案正是為這些學生量身打造，幫助在彈性環境中找到自己的路。

清華大學指出，學生如果覺得探索學習方案還不夠彈性，還有自107學年開辦的「實驗教育方案」，學生可在業師輔導下自行規劃課程，甚至是校內並未提供的課程，到海外學習也可拿學分，真正做到跨領域、跨地域的多元彈性學習。（編輯：李錫璋）1140424

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