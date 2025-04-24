幸福巴士10年照顧偏鄉運輸 2028年涵蓋率達100%

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（中央社記者汪淑芬屏東24日電）交通部推動幸福巴士10年，照顧偏鄉居民就醫、就學等運輸需求，平時見面不易的居民，車上相見有如開同學會般令人開心。公路局預定在2028年時，涵蓋率達100%。

交通部及公路局自2016年起，透過公路公共運輸計畫積極推動幸福巴士，支持及輔導協助地方政府結合在地團體、有意願投入服務的在地民眾及企業ESG，建立在地人服務在地人的偏鄉在地微型公共運輸服務系統，提供彈性預約與固定班次並行的幸福巴士服務，滿足民眾就學、就醫、採買與文健站接送等多元運輸需求，並協助提供在地觀光行的預約服務。

公路局統計，目前已由開始的10個鄉鎮15條路線，增加到186個鄉鎮475條路線，偏鄉公共運輸涵蓋率由2016年的70%，提升到達目前的94.37%。

交通部長陳世凱今天到屏東縣來義鄉，實地了解幸福巴士推動情形，並與當地部落居民一同體驗福巴士，一名部落長者告訴陳世凱，他的孩子都在外地工作，從前她要就醫很麻煩，有了幸福巴士後，她不再擔心，一趟單程才新台幣10元，她又有敬老卡，等於不用錢，很感謝政府這項政策。

有部落長者說，在沒有幸福巴士前，南北距離較遠的村，彼此很少見面，幸福巴士上路後，大家見面機會變多，在車上像開同學會。

陳世凱允諾，幸福巴士會一直開下去，除了居民就醫、就學交通需求，還可發展在地觀光。

陳世凱表示，幸福巴士計畫的核心，就是實現在地人服務在地人的人本交通精神，讓老、弱、婦、幼與行動不便者，都能享有安全、方便、友善的交通服務，交通部及公路局會持續與各地方政府合作，依據地方特性及需求，中央與地方攜手合作，提供偏鄉民眾貼心服務，加速實踐交通平權，2028年要達到鄉鄉有公車（幸福巴士），公共運輸覆蓋率100%的目標。

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公路局為改善偏鄉地區交通問題並考量偏鄉地區公共運輸需求特性，選定公共運輸涵蓋率較低及傳統客運業者無服務意願的偏鄉地區優先推動幸福巴士，委由地方政府或鄉鎮公所以鄉鎮小巴或計程車等多元運具提供運輸服務，透過導入多元、彈性之營運方式，並搭配預約機制，提供符合當地特性及需求之運輸服務，完善偏鄉地區最後一哩基本民行。

來義鄉目前有7輛幸福巴士（包含一輛15人座的無障礙巴士），由鄉公所經營，從7人座到21人座，經營鄉內12條路線，居民以預約方式搭乘，主要是就醫線、就學線，還有一輛15人座的無障礙巴士。（編輯：陳政偉）1140424