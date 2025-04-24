推課室英語融入教學 台南逾2千師獲能力認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府營造國中小學英語環境，111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學流程，近3年來已有242所學校逾2660名教師認證。

南市府教育局今天告訴中央社記者，台南市共有273所國中小學，「課室英語能力認證計畫」認證對象是教師，由台南市雙語教育資源中心認證。

教育局長鄭新輝指出，課室英語非要求教師大量使用英文授課，而是鼓勵教學流程自然融入簡單英語用語，包括點名、鼓勵、發表指令等，讓學生反覆聽見、理解及回應。

鄭新輝說，這種語言輸入方式無須刻意記憶及翻譯，有助於潛移默化中建立語感與理解力，逐步將英語視為生活溝通工具。

鄭新輝表示，課室英語推動不重形式，而重實踐，無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，就可參與營造校園英語學習情境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局也將提供教學資源、專業支持與示例影片，鼓勵各校從「一人一句話」做起，累積語言使用經驗，打造自然且友善的英語學習環境。

目前，菁寮國中成立課室英語社群定期討論課室英語使用語句、時機、學生回饋等。鯤鯓國小在校內廣播、行政表單與集會活動導入簡易英語指令。左鎮國小設置大型看板展示常用語句，讓英語融入日常校園生活。（編輯：李淑華）1140424