加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

推課室英語融入教學 台南逾2千師獲能力認證

2025/4/24 15:02（4/24 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府營造國中小學英語環境，111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學流程。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月24日
台南市政府營造國中小學英語環境，111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學流程。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府營造國中小學英語環境，111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學流程，近3年來已有242所學校逾2660名教師認證。

南市府教育局今天告訴中央社記者，台南市共有273所國中小學，「課室英語能力認證計畫」認證對象是教師，由台南市雙語教育資源中心認證。

教育局長鄭新輝指出，課室英語非要求教師大量使用英文授課，而是鼓勵教學流程自然融入簡單英語用語，包括點名、鼓勵、發表指令等，讓學生反覆聽見、理解及回應。

鄭新輝說，這種語言輸入方式無須刻意記憶及翻譯，有助於潛移默化中建立語感與理解力，逐步將英語視為生活溝通工具。

鄭新輝表示，課室英語推動不重形式，而重實踐，無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，就可參與營造校園英語學習情境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局也將提供教學資源、專業支持與示例影片，鼓勵各校從「一人一句話」做起，累積語言使用經驗，打造自然且友善的英語學習環境。

目前，菁寮國中成立課室英語社群定期討論課室英語使用語句、時機、學生回饋等。鯤鯓國小在校內廣播、行政表單與集會活動導入簡易英語指令。左鎮國小設置大型看板展示常用語句，讓英語融入日常校園生活。（編輯：李淑華）1140424

鄭新輝
台南發表登革熱虛擬實境課程 遊戲中推防疫教育台南國中生去世疑在校遭霸凌餵毒 檢分案偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：