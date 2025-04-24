美關稅衝擊淨零 環境部5大主軸助產業雙軸轉型

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（中央社記者吳欣紜台北24電）美國再次退出巴黎協定及對等關稅政策影響全球淨零推動，環境部長彭啓明今天說，台灣淨零目標不變，將協助產業「雙軸」轉型提高綠色競爭力等，「化危為機」。

總統府今天召開第4次國家氣候變遷對策委員會，委員會執行秘書、環境部長彭啓明會中報告「因應變局掌握綠色轉型契機」，說明美國退出巴黎氣候協定以及關稅政策對全球與台灣的影響及台灣因應策略。

彭啓明指出，美國總統宣布再次退出巴黎氣候協定以及推動對等關稅政策影響全球減碳動能，包含全球供應鏈受阻、綠能設備成本上升、全球綠能投資信心跟減碳企圖受挫，以及化石燃料開始具有競爭性，這些都容易降低國際社會轉型，但全球仍沒有一個國家的淨零目標有明確政策轉彎或新決定。

彭啓明說，面對這樣的國際變局，政府提出三點因應對策，包含淨零目標不變，但產業若遇到衝擊，政策會適時滾動調整協助產業因應關稅挑戰；確保在全球關稅海嘯過後，能夠雙軸轉型成功；全方位綠領人才培訓、百億綠色成長基金投資等，盼把關稅衝擊危機轉為機會，成為台灣的新助力。

因應關稅海嘯，台灣淨零因應對策將透過聚焦5大主軸來協助產業提升綠色競爭力，包含強化氣候政策與碳治理主導力、提升政策工具應用與執行力、推動產業轉型與跨部會協作平台、加強國際參與及政策對接以及推動循環經濟轉型與產業國際化。

彭啓明指出，將持續推動落實氣候變遷因應法落實2050淨零目標以及推動碳定價制度，除了針對受影響企業積極協助輔導外，總量管制與交易制度也預計後年正式啟動，後續也會推動台版CBAM（碳邊境調整機制）並加強推動及輔導事業提出自願減量計畫，提升國內減量額度交易機制。

彭啓明說明，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將如期於2026年上路，但新增了年進口量小於50公噸進口商的豁免，對台灣許多有輸歐的中小企業來說是一個正面消息、壓力不會那麼大，目前針對台版CBAM也已有規劃，近期就會邀請產業公會進行研商，並針對高碳洩漏產業像是鋼鐵水泥業等進行碳排強度試申報。

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在提升政策工具應用與執行力部分，彭啓明也說，將輔導企業碳盤查提升產品綠色競爭力，並透過百億綠色成長基金提供綠色轉型企業必要的資金協助等，後續政府也會透過推動產業轉型與跨部會協作平台建立高碳產業減碳升級藍圖、並設置「綠色成長先行者聯盟」、「綠色產業轉型聯合平台」，促進資源整合與公私協力對話等。

彭啓明最後強調，全球減碳、ESG觀望氛圍非常濃厚，但還是沒有國家調整淨零政策，「我們會持續的往前走」，政府已組成因應策略小組要做強力後盾，也會滾動考量國際與國內的競爭力，一定會找出有利於台灣的機會點，打造台灣未來的低碳供應鏈，並整合台灣關鍵與戰略資源的國家隊打響綠色台灣品牌。（編輯：龍柏安）1140424