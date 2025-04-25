吳德榮：鋒面南移 中部以北留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象專家吳德榮今天說，今明兩天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台明顯轉涼，南部氣溫略降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天仍有劇烈天氣發生的機率。

受到東北風影響，中央氣象署也發布陸上強風特報，25日清晨至26日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

壞天氣將影響整個週末，吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，27日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，28日另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，29日天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

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吳德榮表示，30至5月3日各地晴時多雲，白天偏熱；不穩定度略降，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，5月4日又有鋒面，天氣再變。愈近模式末期的模擬，不確定性愈大，應持續注意其最新的調整。（編輯：李錫璋）1140425