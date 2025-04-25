搬家學生注意 高中免試入學變更就學區5/2截止

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（中央社記者陳至中台北25日電）就讀國中時，如果正好遇到須搬家遷徙等情況，可以申請變更高中免試入學的就學區，保障升學權益。114學年度申請時間為即日起到5月2日截止。

台灣共有15個免試就學區，不同的就學區，免試入學的規定都不一樣。許多就學區有「就近入學積分」，例如台中市、南投縣的「中投區」，在區內就讀國中的學生可拿到10個積分。

教育部今天發布新聞稿指出，學生如果因搬家遷徙、在國中階段跨區就學，或是所在就學區未設置可適性選擇的高中群科別等特殊因素，可以申請變更就學區。

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應屆畢業生可以上網填寫申請表，檢附相關證明文件，向就讀國中申請；非應屆畢業生、具同等學力資格或就讀海外設立的台灣學校、大陸地區台商學校學生，則向準備變更就學區的免試入學委員會申請，申請結果預計5月19日前以書面通知。

教育部提醒，變更就學區一旦通過，免試入學報名方式即轉變為「個別報名」，學生務必留意變更後就學區比序項目、時程等重要資訊，以免權益受損。相關資訊可參考「國中畢業生適性入學宣導網站」。（編輯：李錫璋）1140425