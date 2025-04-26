描述阿美族婚前獻情 東商原舞團獲舞台劇特優

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）113學年度全國學生創意戲劇比賽，台東縣陸續傳回好消息。台東高商以阿美族婚前獻情劇情獲得特優；永安國小的友愛大自然舞台劇也獲得特優殊榮。

113學年度全國學生創意戲劇比賽，從21日起在基隆市表演藝術中心舉行。

台東高商今天發布新聞稿表示，台東高商以原創劇作「Mitapi'」榮獲舞台劇類特優殊榮，展現學子深厚的藝術表現力與對原住民文化的傳承與創新。

學校表示，本次獲獎作品「Mitapi'」為台東阿美族語，意指「婚前獻情」，劇中細膩呈現阿美族男女締結婚姻前，文化中的細膩與深情。透過戲劇、舞蹈與音樂歌曲的融合，原舞團以具體生動的方式傳遞部落文化內涵，讓觀眾感受到原民文化的獨特韻味與深遠意義。

學校表示，這次比賽成果，除了學生們投入與努力外，亦有賴於主任林梅英與老師林蕙瑛的細心指導與長期耕耘。兩名老師不僅在專業上給予學生全力支持，更鼓勵孩子們從生活中發掘文化價值，將傳統與創意完美結合。

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台東高商校長林明錚表示，台東高商原舞團長期致力於原住民文化藝術教育，未來也將持續鼓勵學生從自身文化出發，勇於創新與表達，讓台灣多元族群的故事在舞台上持續閃耀，支持學生多元發展，讓族語、傳統與創意得以在現代教育場域中並存與發光。

永安國小校長林宜茂告訴中央社記者，25日的國小組競賽，永安國小演出「寶貝台東-友愛大自然」獲得特優。（編輯：李錫璋）1140426