東海大學法籍教師孫一安深愛台灣 獲頒永久居留證

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）東海大學外國語文學系副教授孫一安，對台灣懷抱深厚情感，視台灣為家，日前獲頒馬偕計畫永久居留證，由移民署台中市第一服務站主任王驥代表頒發，感謝對台法文化傳遞的奉獻。

移民署台中市第一服務站今天發布新聞稿說明，來自法國的孫一安長年在台灣教授葡萄酒相關知識，透過課程與學生進行文化交流，對台灣懷抱深厚情感，他不僅視台灣為自己的家，同時也希望讓更多人知道台灣、了解台灣，因在文化領域長期奉獻服務，獲頒馬偕計畫永久居留證，並由王驥代表頒發並獻上祝福，感謝對台法文化傳遞的奉獻。

孫一安是台灣女婿，剛來台灣時跟太太的姓，更了解台灣文化後，對外喜歡別人稱他為「唐一安」。目前在東海大學教授法文及法國酒品酒班課程，透過「喝法國葡萄酒搭台灣美食」、「葡萄酒與起司文化」等主題課程，將葡萄酒的知識融入生活中，幫助台灣人認識葡萄酒文化及品酒禮儀與技巧。

每年孫一安還帶領學生赴法進行品酒之旅，將相關知識與法國風土民情介紹給台灣學生，促進兩地文化交流。他說，希望透過自身的經驗與專業，為台灣與法國架起溝通的橋梁，讓雙方在文化與教育領域中擦出更多的火花。

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此外，孫一安也酷愛太極拳運動，堅持每天練習維持體能，甚至在每年返鄉探望家人時，特別安排在法國教授太極拳課程，讓外國的朋友透過太極拳運動進而認識台灣。

在談話的過程中，孫一安常將「我們台灣」掛嘴上，展現出他對這片土地的深厚歸屬感。他說，自己深受台灣的人情味感動，也給想來台灣的外國朋友一些建議，語言能力是基本，但更重要的是要學習理解台灣的習俗文化，尊重台灣人與人的相處之道。孫一安認為，外國人習慣直接表達意見，但在台灣，「維護對方的面子，適當的客氣與人情往來，能讓彼此關係更融洽，這是我喜愛台灣的地方之一」。（編輯：李淑華）1140427