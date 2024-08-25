感受台人溫暖奉獻近40年 美籍夫妻獲永久居留證

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）來自美國的孟柏地和妻子孟雲在台灣近40年，長年在宗教領域奉獻，2人感受台灣人的熱情與善良，台灣就像第二個家，內政部移民署頒贈馬偕計畫永久居留證表達對2人的謝意。

孟柏地夫妻1986年來台後，被台灣最迷人的風景「人情味」給迷住，決定留在台服務，轉眼間過了近40年。他們說，住在台灣「金甲賀（台語：真的好）」，最大的願望是藉由付出及陪伴，讓社會發揚善的循環。

孟柏地夫妻雙雙通過衛福部馬偕計畫審查，由內政部移民署中區事務大隊台中市第一服務站頒發馬偕計畫永久居留證，表達台灣對他們的尊重和感謝。台中市第一服務站今天透過文字稿傳遞此訊息。

有著高䠷身材和深邃五官的孟氏夫妻，年輕時都立志為宗教奉獻，成為一名傳道人，2人剛結婚後就飄洋過海來到台灣，教授英文、聖經課程以及分享婚姻經營之道。

孟柏地分享，某年春節受邀到東部演講，火車票一票難求，只好向站務員求助，不知道孟柏地會說中文的站務員們，用中文討論「換成我們在陌生國度要前往另一個城市卻買不到車票，應該很無助，一定要協助他解決難題」。孟柏地順利搭上火車完成演講，台灣人的熱情跟善良也讓2人覺得台灣像是第二個家。

現在和孟雲一同參與服務工作的小娟（化名），也是她曾經服務的對象。孟雲說，小娟在18歲時是十指不沾陽春水的少女，因母親驟逝與一場車禍，美好生活一夕間變調，小娟失去求生意志。

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孟雲因緣際會接觸了在絕境的小娟，帶著小娟一起學習做家事，一起面對負面情緒，重新建立自我價值。小娟走出喪母之痛，展開新生活，現在成為孟氏夫妻最有力的夥伴。

台中市第一服務站指出，馬偕計畫是針對年滿65歲以上，長期為台灣無私奉獻的外籍人士，提供搭乘台灣大眾運輸工具、使用文教設施優待及長期照顧服務等福利，感謝2人對台灣社會無私的奉獻。（編輯：李淑華）1130825