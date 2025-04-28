日平戶市代表團訪中央社 邀旅客探索鄭成功出生地

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涉己新聞

（中央社記者邱祖胤台北28日電）日本長崎縣平戶市是鄭成功出生地，平戶市長黑田成彥今天拜訪中央社時表示，平戶距離台積電日本子公司所在的熊本市僅2小時車程，歡迎台灣旅客造訪這個充滿歷史及旅遊魅力的城市。

平戶市代表團今天包括市長黑田成彥及文化觀光商工部長小出圭治、文化交流課長松尾桂宏等人特別拜訪中央社，由中央社社長胡婉玲親自接待。代表團一行人身上均別著台日友好的徽章，象徵台日深厚情誼。

黑田成彥致詞表示，平戶市自去年4月與台南市因鄭成功的歷史淵源正式締結「友好交流協定」，與台南有一連串合作，今年盼能更進一步推廣觀光，拉近彼此距離。

黑田成彥表示，平戶市雖然沒有像迪士尼一樣的樂園，但保有許多珍貴的世界文化遺產，包括450年前葡萄牙人留下的教堂及聚落，以及鄭成功的老家，「平戶就像是歷史的冰箱，我們是用這樣的心情及想法推廣平戶的觀光及文化」。

日本長崎縣平戶市長黑田成彥（左）28日拜訪財團法人中央通訊社，中央社社長胡婉玲（右）親自迎接，雙方就促進台日文化、觀光交流等議題交換意見。中央社記者王騰毅攝 114年4月28日

根據平戶市提供訊息，平戶市特別規劃「東亞英雄－鄭成功出生地」景點，擁有鄭成功紀念館、分靈廟、鄭成功兒誕石、石像及博物館，可見當地對鄭成功的重視。

黑田成彥特別強調，鄭成功出生地位在海邊，景色非常漂亮，非常值得一遊。

黑田成彥談到，近年九州因為台積電的關係，吸引許多遊客前往旅遊，包括台灣遊客在內，他希望遊客到熊本之餘，能順道參觀平戶市，體驗這裡獨特的魅力。

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胡婉玲表示，鄭成功深受台灣人愛戴，民眾視他為神祇，她的先祖就是在鄭成功時期來台，因此聽到平戶市與鄭成功的關係，讓她特別感到親切。胡婉玲說，她過去也曾經製作相關專題，未來希望與平戶市持續交流。

平戶市代表團此行特別帶來「鬼洋蝶」、飛魚乾等具地方特色伴手禮，其中「鬼洋蝶」源自約400年前與葡萄牙貿易時期，是一種類似風箏、能感知風向的裝置，上面特別的圖案及紋飾，被視為能夠驅除惡鬼，如今成為平戶市代表性紀念品。（編輯：張雅淨）1140428

日本長崎縣平戶市長黑田成彥28日拜訪財團法人中央通訊社，此行特別帶來「鬼洋蝶」、飛魚乾等具地方特色伴手禮，其中「鬼洋蝶」源自400年前與葡萄牙貿易時期，是一種類似風箏、 能感知風向的裝置，上面特別的圖案及紋飾，被視為能夠驅除惡鬼，如今成為平戶市代表性紀念品。中央社記者王騰毅攝 114年4月28日

日本長崎縣平戶市長黑田成彥（圖）28日拜訪財團法人中央通訊社，與中央社社長胡婉玲就觀光、文化等議題交流對談。中央社記者王騰毅攝 114年4月28日

日本長崎縣平戶市長黑田成彥28日拜訪財團法人中央通訊社，中央社社長胡婉玲（圖）親自接待，雙方就觀光、文化等議題交流對談。中央社記者王騰毅攝 114年4月28日