40歲男跑馬拉松倒地無心跳 康復後再創完賽奇蹟

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）40歲宋先生1年多前參加台北馬拉松突然倒地，當場失去呼吸與心跳，如今卻能重返賽道，除歸功於現場搶救，還有台大醫院急救復甦環環相扣，以溫控治療緩解後遺症，助患者康復。

和宋先生在急診結識，後來成為跑友的台大醫院急診醫學部護理長朱育臻今天說，宋先生曾經很胖，運動瘦身成功後，愛上運動並且挑戰自我，跑過無數鐵人三項與馬拉松，去年參加台北馬拉松前夕，曾出現喉嚨緊緊的疑似發作徵兆，仍如期站上跑道。

宋先生參賽當天才剛起步，喉嚨緊緊的感覺再度出現，他吞了2顆止痛藥緩解，大約跑到第7公里，自覺症狀緩解，他開心和跑友說可以加速，語畢人就倒下。

朱育臻在台大醫院復甦科學中心醫療成果記者會中說，幸好宋先生倒下的位置景福門附近，迅速送至台大醫院治療，住了2週就順利出院。成立於2023年的台大醫院復甦科學中心，是全台首個以心跳停止急救、照護與康復為核心的醫療單位。

朱育臻回憶，宋先生裝了2根心血管支架，彷彿打開任督二脈，一出院就想立刻參加鐵人三項，嚇得妻子帶著他到醫院「請教」專業人員，在醫護人員勸說下才作罷。宋先生經過1年的調養，在哪裡倒下、在哪裡站起來，重新踏上台北馬拉松跑道，回歸喜愛的生活。

突發性心跳停止是全球常見重大急症，每年奪走數百萬人性命，台大醫院復甦科學中心執行長蔡旼珊說，台灣每年約2萬起事件，其中台北市每年每10萬人有58人到院前心跳停止，即便救回來，仍可能出現心跳停止後症候群，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭。

蔡旼珊說，過去台大醫院突發性心跳停止個案，雖有半數可恢復循環，但像正常人一樣走出醫院的個案卻只有1%，急救成功後才是另一個挑戰的開始。

蔡旼珊說明，突發性心跳停止後，身體會像刮起風暴，包含免疫系統等都會受到影響，以前沒有人知道如何停止風暴，後來發現控制體溫（保持體溫32℃至36℃）、可以緩解。

對抗心跳停止症候群，蔡旼珊說，關鍵環節包含及早識別、啟動緊急醫療服務、高品質CPR、去顫電擊、復甦後重症照護及神經康復，提供從急救現場到完全康復的完整照護流程，盼返家後回歸日常。

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台大醫院統計，如今突發性心臟暫停的心肺復甦成功率在台大醫院可達67%，其中36%可存活出院，近24%的病人神經功能恢復良好。

台大醫院急診部主任張維典說，大腦與心臟可承受缺血時間有限，任何1秒過去都是生命的流逝，除了醫療端努力，社區目擊者即時予以心肺復甦術（CPR）非常重要。（編輯：陳清芳）1140428