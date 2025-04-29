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老菸槍愛飆歌狂咳中氣變差 確診早期肺癌

2025/4/29 09:31（4/29 09:51 更新）
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亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師周奇霈提醒，菸癮重的民眾可安排肺癌篩檢，才能提早發現、提早治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月29日
亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師周奇霈提醒，菸癮重的民眾可安排肺癌篩檢，才能提早發現、提早治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）56歲王先生的菸齡長達30年，日前唱歌常狂咳不已、呼吸急促，就醫檢查在右上肺發現1顆約2公分、邊緣不規則腫瘤，確診早期肺癌，切除腫瘤後，幸未擴散，他又能一展歌喉。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，胸腔外科主治醫師周奇霈指出，患者右上肺部腫瘤為早期肺癌，雖病灶僅2公分，其形狀及位置具高度惡性可能，肺癌即使在早期也容易透過淋巴系統擴散，建議手術切除腫瘤所在的肺葉，一併清除多處縱膈與肺門的淋巴結。

手術採用微創胸腔鏡方式，避免傳統開胸手術造成的廣泛組織損傷，先在胸部位切開2個小切口，伸入內視鏡與特殊器械，完成右上肺葉的完整切除及區域淋巴結廓清，手術時間約2至3小時，患者隔天便轉入普通病房觀察，5天後順利出院。

醫療團隊送驗病理報告，證實為第1期肺腺癌，所幸腫瘤尚未擴散至淋巴結，屬於早期發現。王先生回診透露已徹底戒菸，不僅呼吸通暢許多，生活逐漸重回正軌，他希望可多陪伴家人，笑說「最好還可以多唱幾年歌就更好了」。

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周奇霈表示，肺葉切除後，肺功能不可避免會下降，上樓梯或快速行走時將明顯感覺氣喘，對生活品質會有部分影響，部分患者可能出現術後慢性咳嗽、胸悶或胸壁緊繃等不適感，需透過積極呼吸復健、藥物治療緩解。術中移除肺門及縱膈的淋巴結，有可能導致局部淋巴液回流受阻，造成淋巴水腫、漿液滲出或術後胸腔積液增加等問題。

周奇霈強調，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要，尤其肺癌是台灣癌症死亡率第1名，初期通常無明顯症狀，許多患者在出現咳嗽、咳血或胸痛等警訊時已屬中晚期，若能透過篩檢提早發現，可將肺癌死亡率降低20%至30%。（編輯：吳素柔）1140429

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