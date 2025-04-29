美國進口生蠔、酪梨檢出重金屬鎘 遭邊境攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，這次有多項從美國進口的產品被檢出重金屬鎘超標，包括生蠔、酪梨等，全數遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有8項不合格產品，如印尼即溶飲料粉、中國冷凍藍莓等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中近半數為美國進口，包括不同業者分別進口的1批生蠔及2批酪梨。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，1名業者從美國進口的生蠔，被檢出2ppm的重金屬鎘；依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘的限量為1ppm，這批美國的生蠔在邊境必須退運或銷毀；針對該進口業者，將從2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批查驗。

根據食藥署統計，民國113年10月21日至114年4月21日止，近半年在邊境受理63批美國報驗生蠔，檢驗不合格批數為3批、占4.8%，不合格原因皆為重金屬鎘不合格。林金富說，食藥署已從114年4月29日起至114年5月28日止，在邊境針對美國報驗的生蠔，採20%至50%加強抽批查驗。

另外還有2名業者各自從美國進口酪梨，結果同樣被檢出重金屬鎘，介於0.08至0.12ppm之間。林金富表示，這2批產品總計3796.8公斤，依規定，重金屬鎘的限量為0.05ppm；針對這2名業者，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

透過 Google News 追蹤中央社

根據食藥署提供的食品及相關產品輸入查驗辦法，輸入產品有下列情形之一者，採加強抽批查驗，一、依查驗計畫列為加強抽批查驗。二、原屬逐批查驗之申請查驗產品，同一報驗義務人連續輸入五批同產地、同貨品分類號列產品，皆經檢驗符合規定。但該同一報驗義務人連續輸入五批符合規定產品之前一批為檢驗不合格產品，則連續輸入五批合格產品之數量應達該前一批不合格產品之三倍量。

三、報驗義務人前一批為一般抽批查驗之同產地、同貨品分類號列產品，檢驗結果不符合規定。四、查驗機關認有必要予以加強抽批查驗。（編輯：林恕暉）1140429